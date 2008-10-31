Güzele çirkinsin davası



ZEYNEP Tokuş’un, 1998 yılında Türkiye güzeli seçildiği yarışmada üçüncü olan İzmirli 28 yaşındaki Selin Arpa, eşinin açtığı boşanma davasına gönderdiği cevap dilekçesinde, kocasının kendisini çirkin bulduğunu ve aldattığını iddia etti. 32 yaşındaki Ersan Arpa ise, Selin Eser Arpa'yı aşırı kıskanç olmakla suçladı.



10 yıl önceki güzellik yarışmasında üçüncü olan İzmirli Selin Eser Arpa, eğitimini tamamladıktan sonra, bir GSM şirketinde çalışmaya başladı. Eski güzel, 8 ay önce de, ilaç mümessilliği yapan Ersan Arpa ile evlendi. Ancak, iddiaya göre evliliklerinin daha 19'uncu gününde Ersan Arpa’nın cep telefonuna gelen bir aşk mesajı çiftin tartışmalarının başlamasına da neden oldu. Bir süre sonra 2.5 aylık hamile olduğunu öğrenen genç kadın büyük bir sevinç yaşadı. Bu sevincini eşiyle paylaşmaya hazırlanan eski güzel, kocasının açtığı boşanma davasının tebligatını alınca şoke oldu.



İzmir 8'inci Aile Mahkemesi’ne başvuran Ersan Arpa, eşinin aşırı derece kıskanç olduğunu öne sürerek, bu kıskançlığının kendisini bunalttığını ve evliliklerini bitirdiğini iddia etti. Eşinin, GSM şirketinde çalıştığı için gün boyu kendisinin cep telefonundan kimlerle görüştüğünü takip ettiğini ve akşam eve döndüklerinde tek tek kiminle ne konuştuğunu sorup, tartışma çıkardığını öne süren Ersan Arpa, bu nedenle 6 aylık evliliklerinin fiilen ve manen bittiğini belirtip, boşanmak istediğini vurguladı.



‘Çirkinsin’ diyerek aşağıladı



Eşinin açtığı davaya avukatı aracılığıyla yanıt veren eski güzel Selin Eser Arpa ise, kocasının kendisini bir doktorla aldattığını iddia ederek, “Eşim evlenmeden önce beni ikna etmek için günlerce evimin önünde otomobilin içinde yattı. Her kadın gibi ben de eşimi kıskanma dürtüsü içindeyim. Ancak bunu asla paranoya derecesinde yapmadım. Hiç bir kadın eşinin gece evine gelmemesini, geldiğinde ise ‘sana hesap mı vereceğiz’, ‘sen çirkinsin’ diyerek kendisini aşağılayıp, hak etmediği hakaretlere maruz bırakmasını kabul etmez” dedi.



‘Faturasını sevgilisi ödüyor’



Eşinin, ilişkide olduğu kadın doktoru ortak arkadaşlarına bile tanıştırdığını ve el ele gezecek kadar ilişkilerini açıkça gösterdiğini öne süren genç kadın, “Eşim bu ilişki için özel cep telefonu hattı aldı. Bu hattın faturasını bile ilişkide olduğu doktor kadın otomatik talimatla ödüyor. Üstelik eşim 2.5 aylık hamile olmama rağmen ayrılmak istiyor. Mesajlar göndererek, çocuğu aldırmam için de baskı kuruyor. Çocuğu doğurmam halinde adını vermeyeceğini belirterek, bu halde bile beni çok yalnız bırakıyor ve üzüyor” diye konuştu. Mahkemeden, bağlı olduğu GSM şirketinden eşinin cep telefonu görüşmelerinin dökümlerinin istenmesini talep eden eski güzel, ayrıca boşanmaları halinde, eşinin kendisine 110 bin YTL maddi ve manevi tazminat ile ayda 500 YTL tedbir nafakası ödemesini istedi.



‘Mayolu fotoğraflarımla rezil etti’



Eşinin tazminat ve nafaka taleplerinin reddedilmesini isteyen Ersan Arpa ise, karşı cevap dilekçesinde, eşinin korunduğunu söyleyip, hamile kaldığını ve iradesi dışında olan çocuğu kabul etmediğini belirterek, “Kişilik haklarının zarar gördüğünü öne sürerek tazminat isteyen eşim, öte yandan davayı medyaya taşımış, denizde çekilmiş mayolu fotoğraflarımı gazetenin baş sayfalarına vererek, beni rezil ettiği gibi, aile mahremiyetini de ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle tazminat davası açma hakkımı saklı tutuyorum” dedi.







