Güzelbahçe'de sahil ve deniz temizliği

Taylan YILDIRIM- Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Güzelbahçe İlçesi\'nde 7.5 kilometrelik sahil bandı, Uluslararası Kıyı Temizliği Günü (International Coastal Clean Up-ICC) kapsamında, öğrencilerler tarafından temizlendi. Deniz kıyısını Belediye Başkanı Mustafa İnce ile birlikte öğrenciler, denizaltını ise balık adamlar temizledi.

\'Uluslararası Kıyı Temizliği Günü\' nedeniyle, Güzelbahçe\'de önemli bir etkinliğe imza atıldı. DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubesi, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, TED İzmir Koleji, Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe Kent Konseyi, Teos Sakin Rotary Kulübü, gönüllü dalış ekipleri ve yerel sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin işbirliği ve katılımıyla ilk olarak Güzelbahçe Siteler Plajı\'nda temizlik yapıldı. Etkinliğe CHP\'li Güzelbahçe Belediyle Başkanı Mustafa İnce de katıldı. Sahil, Belediye Başkanı Mustafa İnce ile birlikte öğrenciler tarafından temizlendi. Bu sırada dalış yapan balık adamlar ise su altında temizlik yaptı. Çocuklar, çevreye duyarlılık mesajı verdi.

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