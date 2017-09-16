T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güzelbahçe'de sahil ve deniz temizliği

Taylan YILDIRIM- Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Güzelbahçe İlçesi'nde 7

16 Eylül 2017 19:15

Taylan YILDIRIM- Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Güzelbahçe İlçesi\'nde 7.5 kilometrelik sahil bandı, Uluslararası Kıyı Temizliği Günü (International Coastal Clean Up-ICC) kapsamında, öğrencilerler tarafından temizlendi. Deniz kıyısını Belediye Başkanı Mustafa İnce ile birlikte öğrenciler, denizaltını ise balık adamlar temizledi.
\'Uluslararası Kıyı Temizliği Günü\' nedeniyle, Güzelbahçe\'de önemli bir etkinliğe imza atıldı. DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubesi, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, TED İzmir Koleji, Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe Kent Konseyi, Teos Sakin Rotary Kulübü, gönüllü dalış ekipleri ve yerel sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin işbirliği ve katılımıyla ilk olarak Güzelbahçe Siteler Plajı\'nda temizlik yapıldı. Etkinliğe CHP\'li Güzelbahçe Belediyle Başkanı Mustafa İnce de katıldı. Sahil, Belediye Başkanı Mustafa İnce ile birlikte öğrenciler tarafından temizlendi. Bu sırada dalış yapan balık adamlar ise su altında temizlik yaptı. Çocuklar, çevreye duyarlılık mesajı verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taylan YILDIRIM Mücahit BEKTAŞDHAGüzelbahçeUluslararası Kıyı Temizliği Günü International Coastal Clean UpICCDenizBelediye Başkanı MustafaKıyı Temizliği GünüDenizTemiz DerneğiTURMEPADeniz Ticaret OdasıBüyükşehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24