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Yaşam

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'yi vuran zanlı yakalandı

İnciraltı'nda işletmesi olduğu belirlenen U.G. sorguya alındı

10 Aralık 2017 19:55

İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce'yi silahla vurarak yaralayan zanlı İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. İnciraltı'nda işletmesi olduğu belirtilen zanlı U.G. sorguya alındı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile birlikte geçen cumartesi günü ilçenin Yaka Mahallesi'nde bulunan evine giderken otomobillerine arkadan sürücüsü ve plakası tespit edemeyen bir araç çarptı. Bunun üzerine otomobilden inen Mustafa İnce'ye 3 el ateş edildi. Sol diz kapağına isabet eden tek kurşunla yaralanan İnce ambulansla 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İnce'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Saklandığı evde yakalandı

Habertürk’tan Neşet Dişkaya'nın haberine göre; olaydan sonra geniş çaplı araştırma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Başkan İnce'yi vuran kişinin İnciraltı'nda işletmesi olan U.G. olduğunu belirledi. Zanlı saklandığı evde yakalandı. Asayiş Şubesi'nde sorguya alınan U.G.'nin, başkan Mustafa İnce'yi neden vurduğu konusunda soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

 

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