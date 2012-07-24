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Yaşam

Güzel Sanatlar öğrencisi, dut ve eşek kurbanı

Fahrettin Başkurt'un eşeği komşusunun dutlarını yemesi üzerine, komşusu silahıyla Başkurt'u vurarak öldürdü

24 Temmuz 2012 14:56

22 yaşındaki Fahrettin Başkurt, dut yüzünden evlerini basan komşusunun kurbanı oldu.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Atalak Köyü’nde Cabir Koç, önceki sabah eşi ve çocuklarıyla bahçesindeki ağaçlardan topladıkları dutları kurutmak için bezlerin üzerine yaydıktan sonra evlerine gitti.

İddiaya göre, bir süre sonra Başkurt ailesine ait olduğu belirtilen eşek, bahçeye girerek dutları yedi. Bunu gören Cabir Koç, Mahmut Başkurt’un evine giderek tartıştı. Tartışma taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Mahmut Başkurt ile eşi Nazlı Başkurt yaralandı. Cabir Koç, iddiaya göre üzerindeki tabancasını çekerek ateş açtı. Bir kurşun Başkurt ailesinin İstanbul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olan oğlu Fahrettin Başkurt’un (22) karnına isabet etti. Fahrettin Başkurt yolda öldü.

Jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi alırken Cabir Koç tutuklandı.

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