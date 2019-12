Güzel, sağlıklı ve uzun bir yaşamın 7 sırrı

Kırsalda yaşayan daha sağlıklı oluyor

Vatan’da yayımlanan haberde, Perricone’a göre yaşlanmayla ortaya çıkan birçok hastalığa hücrelerdeki bozulmanın sebep olduğu belirtiliyor.Beyin, kemik, kas ve cildin bu etkilerden korunması için hücrelerin kendilerini yenileme sürecinden faydalanması gerekir. Kırışıklıktan obeziteye, kanserden Alzheimer’e kadar kadar birçok hastalığı önlemek, uzun bir yaşam sürmek için akılda tutulması gereken yedi sır var. İşte dizi süresince inceleyeceğimiz tavsiyeler: 1) Metabolizmanızı hızlandırın. 2) İdeal kilo için kan şekerini dengeleyin. 3) Doğru besinlerle kemikleri güçlendirin. 4) Genç bir cilt için altında yatan dokuyu canlandırın. 5) Sağlıklı ve uzun bir yaşam için düzenli bir cinsel hayat sürün. 6) Düzenli egzersizle akıl ve vücut dengesini kurun. 7) Mutlu bir yaşam için stresten kurtulun...“İşleyen demir pas tutmaz” sözünü doğrularcasına insanoğlunun metabolizması da hızlı çalıştığı sürece sağlıklı kalır. Metabolizmanızı hızlandırmak için 5 farklı besin türüne ağırlık vermeniz gerekiyor...Yaşlanma süreci, hücrenin besinlerden ne kadar enerji ürettiğine bağlıdır. Enerji üretmeyen hücre, kendini yenileyemez ve yok olmaya mahkum olur. Hücrenin enerji üreten “mini fırını” mitokondri, zamanla hücrenin DNA yapısına zarar verebilen serbest radikallerin de ortaya çıkmasına neden olur. Bilim adamları, serbest radikallerin yaşlanma sürecinde önemli bir rol oynadığına inanıyor. Uzmanlar, kronik birçok hastalığa bunun sebep olabileceğini tahmin ediyor. Vücut kendini bu hasardan korumak için birçok antioksidan üretir ancak bu her zaman kendini korumasına yetmez. Bu yüzden dışarıdan antioksidan takviyesi almak gerekir. Antioksidanlar, C, E vitaminleri, taze sebze ve meyvelerde bulunur. Hücreyi korumak ve metabolizmayı hızlandırmak için şu beş gıda türünden tüketmek gerekli:Protein: Yaşamın temel taşıdır. “Protein” kelimesinin antik Yunanca dilindeki kökü, “en önemli, öncelikli” anlamına gelmektedir. Protein sindirildiğinde amino asitlere ayrıştırılır. Bu amino asitler, hücrelerin kendini tedavi etmesinde önemli bir rol oynar. En zengin ve yararlı protein kaynağı ise somon balığıdır. Protein için yağsız kırmızı eti ya da tavuğun derisiz göğüs kısmını veya hindi etini tercih edin. Deniz mahsulü tüketimini artırın.Karbonhidratlar: En etkili enerji kaynakları olan karbonhidratlar, kaslarda, karaciğerde depolanır veya kanda bulunur. Karbonhidrat bakımından zengin olan taze meyveler, daha yüksek oranda besin ve lif içeren kabukları ile birlikte tüketilmeli. Yeterince sebze de alındığında, faydalı karbonhidratların kırışıklıklara yol açmadan kilo vermeye kadar birçok yararı bulunur.Omega-3: İçinde yetersiz yağ bulunan bir beslenme biçimi depresyona yol açar. İdeal bir beslenmede gereksiz doymuş ve trans yağ oranı mümkün olduğunca düşük tutulmalı. Vücut için gerekli olan yağ asitleri, somon, hamsi, sardalya, alabalık, fındık fıstık ve ceviz gibi kabuklu yemişler, çekirdek ve avokadoyla karşılanabilir. Bu sayede daha sağlıklı genç bir cilt, yüksek enerji seviyesine sahip olunur. Beyin daha etkili çalışır. Kas dokusu ve dayanıklı kemik yapısı ve güçlü bağışıklık sistemine kavuşulur.Hücre onarımı için carotenoid: Sarı, turuncu ve kırmızı renkli meyvelerde, yumurta sarısında, somon balığında, alabalıkta ve kabuklu deniz mahsüllerinde bolca bulunan carotenoid hücrenin gelişmesine ve kendini onarmasına yardımcı olur. Koyu renkli ve yapraklı ıspanak, karalahana ve pazı gibi sebzeler de bu antioksidan bakımından oldukça zengindir. Kalp riskini düşürür. Yaşlanmayı yavaşlatır. Akciğer, mesane, meme, mide ve yemek borusu kanserleri risklerini azaltır. Güneşin cilt üzerindeki zararlı etkilerinin önüne geçer. Katarakt riskini azaltır, göz sağlığını korur.Hücre zarı için flavonoid: Uzmanlar, şimdiye dek gıdalara renk veren flavonoid’in 5 bin ayrı bitkide doğal olarak bulunduğunu ortaya koydu. Soğan, elma, elma kabuğu, yemişler, çay, kırmızı şarap, meyveler, sebzeler, turunçgiller, kakao, üzüm, patlıcan, kırmızı lahana ve kızılcık bu antioksidandan büyük oranda içerir.Ispanakta diğer birçok gıdadan daha fazla oranda sağlığı koruyan besin ve yaşlanmayı geciktiren antioksidan bulunur. İçindeki C ve K vitamini, kemik sağlığı için gereklidir. Magnezyum kan basıncını düşürür kalp hastalıklarına karşı korur. Hücre oluşumuna katkıda bulunur. 100 gram pişmiş ıspanak, günlük folik asit ihtiyacının yüzde 37’sini karşılar. Kalp krizi ve felç riskini azaltıp birçok kanser türünden de koruyan ıspanak, zekayı ve konuşma becerisini artırır.En çok tavsiye edilen protein kaynağı somon balığında bolca bulunan “astaxanthin” isimli antioksidandır. Tansiyonu düşürür, kan dolaşımını hızlandırır, damarları rahatlatır. Felç riskini yüzde 50’ye kadar azaltır. Diyabet tehlikesini uzak tutar. Böbrekleri korur. Karaciğerin çalışmasını düzenler. Kırışıklıkları az görünür kılar. Gözde yorgunluğu azaltır. Kasların dayanıklı kalmasını sağlar.