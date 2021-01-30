Güzel Parti’nin genel başkan adayı Hilmi Keskin: Tüzüğü, programı görmedim; “Çabuk imzalayın, vermemiz lazım” demişti, imzaladık

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde Romanların kurduğu ve 9 Şubat’ta 1. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirecek olan Güzel Parti’nin genel başkan adaylarıyla yaptığı görüşmeleri aktardı.

Saymaz’ın aktardığına göre, Genel Başkanlığa aday olan CHP’den istifa ederek Güzel Parti’nin kurucuları arasında yer almış Hilmi Keskin, “Başkan ‘Her şeyi ben bilirim, ben karar veririm' dedi. Partinin neyi amaçladığını bile söylemedi. Tüzüğü, programı görmedim. ‘Çabuk imzalayın, vermemiz lazım' demişti, imzaladık” iddiasında bulundu. Akbulut ise tek adamlık ve tüzüğü göstermediği suçlamasını reddederek, “Hilmi Bey yalan söylüyor. Partinin kurucu üyesi tüzüğü bilmez mi?” diye sordu.

Saymaz, üçüncü aday olan ve Roman olmayan Güzel Parti Genel Sekreteri Ahmet Sevim’in ise görüşlerini şöyle aktardı:

“Roman camiasına hizmet vermişim. Yaptıkları organizasyonlarda yanlarında oldum. Romanların kültürünü ayakta tutabilmek için verdiğim mücadeleden dolayı dostluklarımız vardı. Yadırganacak bir durum yok. Başka Roman olmayanlar da var.”

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