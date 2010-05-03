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Yaşam

Güzel kadınlar erkeklere iyi gelmiyor

Güzel kadınlar erkek sağlığını kötü etkiliyor.

03 Mayıs 2010 03:00

T24- Yapılan bir araştırma, güzel kadınların "sağlığa zararlı" olabileceğini gösterdi.


İngiliz Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan araştırma, güzel bir kadınla sadece 5 dakika yalnız kalmanın, erkeklerde vücuttaki stres hormonu kortizol seviyelerini arttırdığını ortaya koydu. 
Valencia Üniversitesindeki bilim adamlarının yaptığı araştırma çerçevesinde, 84 erkek öğrencinin her birinden biri kadın, diğeri erkek iki yabancıyla birlikte oldukları bir odada sudoku çözmeleri istendi.


Deney sırasında yabancı kadın odadan çıktığında, katılımcı öğrencinin kortizol seviyeleri artmazken, yabancı erkek çıktığında ve erkek öğrenci yabancı kadınla baş başa kaldığında kortizol seviyelerinin yükseldiği gözlendi. 


Bu yükselişin özellikle söz konusu yabancı kadının "güzel" olduğuna inanan erkeklerde daha fazla olduğu belirlendi. 


Vücutta fiziksel ya da psikolojik stres altında üretilen kortizol hormonu seviyelerinin yüksek seyrinin, kalp ve şeker hastalıkları ile yüksek tansiyon ve iktidarsızlığı artırabileceğine işaret edildi.

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