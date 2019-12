Güzel görünmek elinizde

Makyaj malzemelerinizin birbirleri ile olan uyumlarıyla şaşırtıcı görünümler kazanabilirsiniz. Vücudunuza yapacağınız bakım ile de makyajınız daha canlı bir şekilde ortaya çıkabilir. Önemli olan bunları nasıl uygulayacağınızı bilmek.Pürüzsüz bir görünüm için fondöteninizi sıvı bronzlaştırıcı veya nemlendiriciyle karıştırarak sürün.Bronz bir görünüm kazanmak için elmacık kemiklerinize dore simler içeren terra cotta bir allığı yuvarlak bir fırça ile sürün.Elmacık kemiklerinizi belirginleştirmek için ilk olarak teninizin renginde bir pudrasürün. Üzerine gül kurusu tonunda krem allık uygulayın.Makyajınızı uzun süre korumak için elmacık kemiklerinize ilk olarak krem fondöten, daha sonra toz pudra sürün.Dudaklarınızın gün boyu seksi görünümünü kaybetmemesi için rujunuzu sürdükten hemen sonra dudaklarınızı bir kağıt peçeteye bastırın ve üzerine toz pudra sürün. Son olarak parlatıcınızı uygulayın. Parlatıcınızı bolca yenileyin.Dudaklarınızın üst kısmındaki ‘V’ bölgesine simli bir parlatıcı sürün.Yüzünüzde homojen bir görünüm sağlamak için açık renkte fondöten üzerine elmacık kemiklerinizi pembe bir pudrayla canlandırın.Dekolte giydiğinizde göğüs arasına bronz tonlarında allık sürüp, üzerine parlatıcı serpin, ışıl ışıl bir dekolteye sahip olacaksınız.Sağlıklı bir renk elde etmek için banyoda keselendikten sonra bronzlaştırıcı krem kullanın.İpeksi yumuşaklıkta bir cilt için küvetinizdeki suya süt tozu dökün. Süt tozu cildinize yumuşaklık verecektir.Cildinizi banyodan önce fırçalayın. Fırça işlemi, kan dolaşımınızı hızlandırarak cildinize canlı bir görünüm verir.Makyajın en can alıcı noktası gözlerdir. Makyajınızı yaparken seçeceğiniz renkler ve uygulayacağınız bölgeler etkili bakışlara sahip olmanıza neden olacak.Göz makyajınızı yapmadan önce göz kapağınızın üzerine ve gözünüzün iç köşe kısımlarına kapatıcı sürün.Mavi lenslerinizin doğal görünmesini istiyorsanız, gözünüze ilk önce açık gri bir eyeliner çekin. Daha sonra açık mavi bir far alarak gözünüzün iç köşesine ve kaşınızın alt kısmına sürün.Gözünüze altın parlaklığı kazandırmak için göz kapağınızın üstüne, bronz renkte bir göz farı sürün.Gözlerinizi daha büyük ve parlak göstermek istiyorsanız bir kat siyah rimelin üzerine bir kat lacivert rimel sürün, bu gözlerinizin beyazını ortaya çıkaracaktır.Kirpiklerinizin uzun görünmesi için rimeli ilk olarak kirpiklerinizin uç kısımlarına sürün, kuruduktan sonra ikinci ve üçüncü katları dipten uca doğru sürün.Bir partide bütün gözlerin üzerinizde olmasını istiyorsanız göz makyajınızın kıyafetinize uygun olmasına özen gösterin.Kirpiklerinizi daha dolgun göstermek için kirpiklerinizin kenar ya da orta kısmına takma kirpik takabilirsiniz.Saçlarınızın görünümüne farklı bakımlarla, doğal ve göz alıcı bir görünüm kazandırmanız mümkün. Sadece ufak detayları atlamamak gerekiyor.Saçınıza seksi bir dolgunluk kazandırmak için, kuruturken yuvarlak fön fırçanızı dik bir şekilde iki parmak kalınlığında saçınıza dolayın ve fön çekin.Saçınızı kuruturken fırça kullanmayın. Bu sayede saçlarınız düz veya hafif dalgalı bir görünüm kazanır.Saçınızı forma sokmanın en kolay yolu saçınız nemliyken silikon içeren bir serum uygulamaktır.Mükemmel bir at kuyruğu yapmak için saçı toplamadan önce saç diplerine sprey sıkmalısınız. At kuyruğunuz şekilli olsun istiyorsanız da, kuaförünüze yapacağı röfleleri saçınızın alt kısmına yapmasını söyleyin.Kuru olan saça şekil vermek için saçınızı öne atıp, saç diplerine sprey sıkın. Saçlarınızı geri attığınız zaman hoş bir form oluştuğunu göreceksiniz.Saçınızdaki düzgün olmayan dalgaları daha düzgün bir forma getirmek için nemli olan saçınıza düzleştirici serum uygulayın. Daha sonra, bir parmak genişliğinde birer tutam saçı dolayıp kendiliğinden kurumaya bırakın, son olarak bukleleri yumuşak bir şekilde elinizle ayırın.Saçlarınıza seksi bir görünüm kazandırmak istiyorsanız bir parça jöleyi iki avucunuza alıp, parmaklarınız tarak görevi görecek şekilde yukarıdan aşağıya doğru tarayın.Saçlarınızı kuruturken dipten dışa doğru ters bir şekilde taradığınız takdirde, saçlarınız daha dolgun bir görünüm kazanacaktır.Saçlarınızı yıkarken şampuanı sadece diplere, kremi ise uçlara sürün.Açık renk ciltler soluktan pembeye, bejden gül pembesine kadar değişir. Koyu cilt rengi ise buğdaydan esmere, açık kahverenginden siyaha kadar gider. Siyah aslında genel bir deyimdir ve beyazdakinden daha fazla tonu kapsar.Cilt uzmanları cildin birçok tonunun bulunduğunu, esmer ciltlerin 35 ton, beyaz ciltlerin ise 10 ayrı tonda dağılım gösterdiğini vurgulamaktadır. Cildin rengi, cildin yapısına ve niteliğine etki etmediği için cilt renklerine bağlı olarak farklı bakımların yapılmasına gerek yoktur. Yalnız açık renk ciltlilerin güneşten daha fazla etkilendiği için güneşe çıkarken daha çok korunmaları gerekir.Soğuk havalarda kuruyan esmer ciltler, grimsi bir renk alırlar. Genel olarak cilt ne kadar koyu renkteyse cildin yaşlanması da o kadar geç olur. Güneş, açık renk ciltlerin en büyük düşmanıdır. Beyaz renkli tenler güneşte aniden kızardığı için yüksek koruyuculu güneş kremleri kullanmaları gerekir. Bu tip ciltler kolay kurudukları için de çok çabuk yaşlanırlar. Oysa koyu renk ciltlerde dengeli dağılmış olan pigmentler güneş ışınlarını engelleyen bir filtre görevi yapar. Bu tür yağlı cildin üstü nemi içinde tutan bir koruyucu sayılabilir. Koyu renk ciltler güneşte daha da koyulaşır ve yanarlar. Üstelik bu yanma beyaz tendekiler gibi kötü bir etki yaratmaz ve hemen soyulmaz. Cilt uzmanlarına göre; esmer tenlilerde akne, cilt kanseri ihtimali de açık renklilere kıyasla daha azdır.