Güzel eller için öneriler

Özellikle ev işleriyle uğraşan kadınların elleri çok sık su ve deterjanla temas eder, bu da tahriş olmalarına yol açar. Güzellik salonlarında uygulanan el banyoları ve kompresler, yıpranmış ellerin kendilerini yenileyebilmeleri için ideal bakım yöntemleridir. Fakat bunların dışında evde de uygulayabileceğiniz pratik yöntemlerle ellerinizle barışık olabilirsiniz.



Masaj yağı



25 gr. vazelin, 25 ml. hintyağı, 10 damla acıbadem yağı, 25 ml. avokado yağı ve 50 ml. jojoba yağını benmari usulü eritip karıştırın ve bir krem kabına aktarın. İki günde bir, temiz tırnaklara bu karışım ile masaj yapın. Tırnaklarınız beslenecek ve daha beyaz görünecektir.



El masajı



Masaj yapmak istediğiniz elinizi, diğer elinizle sıkıca kavrayın. Serbest elinizin başparmağıyla küçük dairesel hareketler çizerek diğer elinizin yüzeyine masaj yapın. Hareketleriniz canınızı yakmayacak senlikte olmalı.



Parmak aralarına masaj



Bir elinizin baş ve işaret parmaklarını aralayın. Ardından diğer elinizin işaret parmağıyla el ayasından eklem bölgesine kadar dairesel hareketlerle masaj yapın. İşlemi diğer parmak aralarına da uygulayın.



Parmaklarınızı hissedin



Nazik hareketlerle yapacağınız masaj gergin parmaklarınıza iyi gelir. Bunun için bir elinizin baş ve işaret parmaklarıyla diğer elinizin parmaklarına köklerinden uçlarına kadar masaj yapmanız yeterli olacaktır.



El ayalarınızı unutmayın



El ayanıza başparmağınızla dairesel hareketler çizerek masaj yapın. Ardından gerilmiş olan kaslarınıza ve eklemlerinize ritmik olarak basınç uygulayıp gevşetin.



Baskı uygulayın



Masajın sonunda, yoğun dairesel hareketler ve dokunuşlarla tüm el ayanızın ortasına masaj yapın. Tıpkı ayak tabanındaki gibi, bu bölgede de uyarıldığında tüm vücudun gevşemesini sağlayan pek çok refleks noktası yer alıyor.



Esnetin



Her parmağınızı mümkün olduğunca esnetin. El ayalarınızı ters çevirin, parmaklarınızı birbirine geçirin. Ardından el ayalarınızı hafifçe yukarıya doğru gerin. Ellerinizi gevşek bıraktıktan sonra hareketi iki kez tekrar edin.

