"Güzel bir mesaj" gelmemiş: Kuzey Kore, Trump'ı yalanladı; Kim'in bir mektup göndermediğini bildirdi

Kuzey Kore, ABD Başkanı'nın sözlerini yalanlayarak ülkenin lideri Kim Jong-Un'un Donald Trump'a yeni bir mektup göndermediğini bildirdi.

Yalanlama, Trump'ın cumartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kuzey Kore lideri Kim Jon-Un'dan güzel bir mesaj geldi" demesi üzerine yapıldı. Trump aynı basın toplantısında, "Kuzey Kore'yle gayet iyi durumdayız" demişti.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansının aktardığına göre hükûmetin basın şefi yaptığı açıklamada, "Trump, geçmişte gönderilen mektuplara referansta bulunuyor olabilir. Emin değiliz. Ancak yakın zamanda ABD lideri ve Kuzey Kore lideri birbirlerine mektup yazmadı" dedi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Kuzey Kore ile ilişkiler bencil gerekçeler için kullanılmamalı" denildi.

Reuters'ın bir Güney Kore Devlet Başkanlığı kaynağına dayandırdığı haberine göre Trump, pazar günü ülkenin lideri Moon Ji-in ile yaptığı görüşmede de Kuzey Kore'den bir mektup aldığını iddia etti.

Trump, Mart ayında Kim'e bir mektup göndermişti. Kuzey Kore, ilişkilerin gergin olmasına rağmen bu mektubun gönderilmesini, "özel ve sıkı kişisel ilişkilerin" bir sinyali olarak nitelendirmişti.