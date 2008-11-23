'Güzel bir haftayı geride bıraktık'

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kendileri adına güzel bir haftayı geride bıraktıklarını söyledi.



Mustafa Denizli, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, ilginç bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek, "Eskişehirspor'un hem Galatasaray, hem de Fenerbahçe'ye karşı oynadığı başarılı futbolu tekrarlayacağını düşünüyorduk. Haftayı karlı bitirmeyi istiyorduk. Kendi adımıza düşündüğümüzü yaptık. Eskişehirspor'un müthiş bir direnci vardı. Bizim arayışlarımız oldu. Taraftarlarımız ve izleyenler için keyifli bir maç oldu" diye konuştu.



Kalelerinde fazla gol pozisyonu vermediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Daha net bir skorla kazanabileceğimiz pozisyonlar oldu. Futbolcularımın kazanma istekleri üst düzeydeydi. Beşiktaş'ın gittiği yol, çizdiği grafik iyi. Devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Özellikle 21 Aralık'a kadar klasmanda avantajlı bir yer edinmek zorundayız. Bu kadroya da sahibiz. Bizim adımıza güzel bir hafta oldu" dedi.



Denizli, Lig TV'de yaptığı açıklamada ise gelecek haftaki Fenerbahçe maçıyla ilgili bir soruyu, "3 büyükler, Türk futbolunun temel taşları. Ben 3'ünde de görev yaptım. Böyle görevler aldığım için Allah'a şükrediyorum. Normal futbolumuzu oynamaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin bu hafta oynadığı maçta galibiyet serisi kırıldı. Çok iyi kadroları olduğu gerçek, biz de iyi bir kadroyuz ve iyi maç olacak. İki takım da dikkatli olmalı, keyif veren bir maç bekliyorum" diye yanıtladı.



Ligde kendi alacakları sonuçların önemli olduğunu vurgulayan Denizli, "Eğer birşey olmak istiyorsan kendi yaptığın önemli. Ondan sonra diğerlerinden yardım gelirse artı puandır. Birşey yapmak istiyorsan kendi işini kendin göreceksin" dedi.



ÇALIMBAY: "HERŞEYİMİZİ ORTAYA KOYDUK, AMA OLMADI "



Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise yaptıkları basit hata sonrası gol yediklerini ve yenildiklerini söyledi.



Çalımbay, iyi futbol oynayıp puan ve puanlarla ayrılmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Herşeyimizi ortaya koyduk, ama istediğimizi alamadık" diye konuştu.



Oyunu çirkinleştirmeden futbol oynamaya çalıştıklarını ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:



"Golü düşündük. Puanla ayrılmak istedik. Gole kadar pozisyon vermedik. Yaptığımız basit hatadan gol yedik. Pozisyonlar bulduk. Biraz daha dikkatli olsaydık buradan iyi bir şekilde ayrılabilirdik. Oynadığımız oyunun üstünde bir oyun sergileyebilirdik. Hatalarımızı ve eksiklerimizi gördük. İlk yarıyı çok iyi şekilde bitirip önümüze bakmak istiyoruz."



Çalımbay, hakemin yönetimi konusundaki soruyu ise, "Hakemler, bizim aleyhimize de hatalar yapabiliyorlar. Karşı takıma karşı da hataları oluyor. Daha önce de biz mağdur olduk. Golümüz verilmedi, elle golleri saydılar. İsteyerek yaptıklarına inanmıyorum. Hakem hataları olabilir. Kasıt aramıyorum. Youla'nın pozisyonu bize göre penaltıydı. Ama 'değil' diyorsa yapacak birşey yok" diye yanıtladı.

