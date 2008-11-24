'Güzel bacak' tartışması

Gülriz Sururi, 'Tiyatrodan çok para kazanılır mı?" sorusuna iğneli bir cevap verdi.



Gülriz Sururi önce "Kazanılmaz" dedi. Ardından "Ali Poyrazoğlu çok iyi para kazanıyor?" sorusu üzerine "Pardon!!! Ali Poyrazoğlu tiyatrocu mu? Ben tiyatro yaptığını bilmiyordum. O iyi bir işadamıdır" dedi. Gülriz Sururi programın diğer konuğu Deniz Akkaya'nın "Oyun başına 150 bin YTL kazanıyorum, zam yaparlarsa 200 bin YTL olacak inşallah" demesi üzerine "Bu parayı neden küçümsediğinizi ve güldüğünüzü anlayamadım. Bu paralar biz sanatçılar için önemli bir miktardır. Saygıyla söz edilmesi gerekir, böyle gülerek değil. Bugün 200 bin YTL küçümsenecek bir para değildir. Güzel bacak hiçbir oyunu kurtarmaz" dedi. Deniz Akkaya'nın "Ben oynadığım oyunda bacak göstermiyorum" sözlerine üzerine Sururi "Ben oyununuzu bilmiyorum, duymadım" şeklinde karşılık verdi.



"Bana dolmuşta sarkıntılık eden adam Yaşar Kemal çıktı"



Gülriz Sururi yıllar önce yaşadığı ilginç bir anısını da programda anlattı. Gülriz Sururi "Çok yıllar önce Taksim-Nişantaşı dolmuşuna binmiştim. Yanımda dev gibi bir adam oturuyor. Yan gözle bana bakıp sırıtıyor. Öyle korktum ki şoförden beni indirmesini istedim. Bir baktım o da arkamdan indi. 'Şişşt şişş! Güzel bayan sizinle tanışalım, konuşalım' dedi. 'Defol git peşimden yoksa seni polise şikayet ederim' dedim. Korkudan eve nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Esmer ve dev gibi bir şeydi. Aradan 3 yıl geçti. Bir gün kuliste hazırlanırken kapı açıldı, o dev adam içeri girdi. 'Ayy imdat!' diyeceğim sırada o dev lafa şöyle girdi: 'Yahu ben Yaşar Kemal'im. Ama sen de çok korkak bir şeymişsin canım. O gün hemen kaçıverdin" dedi. Ben de 'Yaşar Kemal olduğunu söylesen olaylar daha farklı cereyan ederdi. Öyle kaçmazdım en azından' dedim. Aramızda hala espri konusudur bu" dedi.



