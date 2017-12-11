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Güz trofesinde fırtına engeli

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da hafta sonunda düzenlenen ve fırtına nedeniyle sadece bir bölümü yapılabilen yelken yarışlarında yarışmacılar rakiplerinden çok şiddetli rüzgar ile mücadele etti

11 Aralık 2017 18:21

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da hafta sonunda düzenlenen ve fırtına nedeniyle sadece bir bölümü yapılabilen yelken yarışlarında yarışmacılar rakiplerinden çok şiddetli rüzgar ile mücadele etti. Rüzgar nedeniyle bazı yatların yelkenleri yırtılırken, yarış yarıda kaldı.
Milta Bodrum Marina A.Ş. ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından organize edilen BAYK Güz Trofesi IV. Ayak yarışları 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Cumartesi günü IRC B ve Destek sınıfındaki 12 tekne 13 millik Bodrum-Çelebi Adası-Bodrum rotasında mücadele ederken, IRC A sınıfındaki 11 tekne 1 şamandıra yarışı sonrasında fırtına nedeniyle Bodrum Limanı\'na dönüş yapmak zorunda kaldı. Bazı yatların yelkenleri yırtıldı, direkleri hasar gördü. Pazar günü ise tüm sınıflar 14 millik Bodrum-Karaada-Bodrum rotasında trofenin son etabını tamamladı. Yarışlarda IRC A grubunda Matador, IRC B grubunda Singlestar ve Destek sınıfında ise Mırmır birinci oldu. Yarışların bitiminde düzenlenen ödül töreninde BAYK Komodoru Ömer Karacalar dereceye giren yatçılara plaket ödülünü verdi. 20 Ocak\'ta başlayacak 2018 CFM - Bayk Kış Trofesi\'ne hazırlanmak isteyen ekiplerin katıldığı serinin son ayağına 22 teknenin kayıt yaptırdığı belirtildi.

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