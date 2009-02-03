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'Güz Sancısı' aralarını açtı

Tuba Büyüküstün’ün “Güz Sancısı” filminin galasına gitmesi, filmin diğer başrol oyuncusu Murat Yıldırım’ı da gerdi.

03 Şubat 2009 02:00

Tuba Büyüküstün’ün “Güz Sancısı” filminin galasına gitmesi sadece eski sevgilisi Bülent İnal’la birlikte olan Beren Saat’i değil, filmin diğer başrol oyuncusu Murat Yıldırım’ı da gerdi. 

Galada sıcak anlar

Milliyet'in haberine göre; “Asi” dizisinde karı kocayı canlandıran Tuba Büyüküstün ile Murat Yıldırım’ın arasına kara kedi girdi. Nedeni de “Güz Sancısı” filminin galası... Büyüküstün, eski aşkı Bülent İnal’ın yeni sevgilisi Beren Saat’in, başrolünü Murat Yıldırım’la oynadığı “Güz Sancısı”nın galasına gidince bütün gazetelerde yer almıştı. Yıldırım da Büyüküstün’ün galaya gelmesiyle filmin tanıtımının zarar gördüğünü söyledi.

BU nedenle Büyüküstün’e tavır alan Yıldırım, çevresine “Tuba galaya gelerek filme zarar verdi. Gazetelerde çıkan haberler hep Tuba ve Beren gerginliğini anlatıyordu. Galaya gelmese bunlar olmazdı. Daha sonra izlese ne olurdu sanki?” dedi. Tuba Büyüküstün’ü galaya gelmesi için filmin yönetmeni Tomris Giritlioğlu özel olarak davet etmiş, genç oyuncu da usta yönetmeni kıramadığı için galaya gitmişti.

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