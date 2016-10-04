Guy Ritchie, David Beckham ve Charlie Hunham 'post tramvatik' strese dikkat çekti

İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin meydan okumasıyla post tramvatik stresten etkilenen ABD'li askerlerin durumuna dikkat çekmek için düzenlenen '22 Push-up Challenge'da ( 22 Şınavla Meydan Okuma) David Beckham da 22 şınav çekerek kampanyaya dahil oldu.

Meydan okumaya kişisel Instagram hesabından paylaştığı videoyla duyuran Beckham, “Bay Ritchie, bana devam eden 22 gün boyunca 22 şınav çekmem için meydan okudunuz. Meydan okumanızı kabul ediyorum ama siz sorduğunuz için değil. Bunu, her gün travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) yüzünden hayatını kaybeden 22 asker için kabul ediyorum" diye yazdı.



Charli Hunnam Ritchie'ye meydan okudu

'Sons Of Anarchy', 'Green Street Hooligans filmlerinin yıldızı ingiliz oyuncu Charlie Hunnam ilk olarak Guy Ritchie'ye meydan okumuştu.