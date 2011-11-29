-Guy Ritchie: "Madonna'yla evliliğimiz pembe dizi gibiydi" ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - İngiliz yönetmen Guy Ritchie, dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna ile sona eren evliliğini ''pembe diziye'' benzetti. Madonna'yla 2008 yılında yollarını ayıran Ritchie, GQ dergisinde yayımlanan röportajında, ünlü yıldızla evlenerek bir pembe diziye adım attığını ve bu hikayeyi uzun yıllar boyunca yaşadığını söyledi. Yine de evliliğinden zevk aldığını ve hiçbir pişmanlık duymadığını söyleyen Ritchie, Madonna'yla yaşadıklarını kendisi için olumlu bir deneyim olarak nitelendirerek, ünlü şarkıcıyla sahip olduğu çocukları çok sevdiğini belirtti. Ritchie, boşanma sonucunda Madonna'dan aldığı yüklü miktardaki tazminatın ise evliliğinin başka bir olumlu katkısı olduğunu söyledi.