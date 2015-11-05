Guy Fawkes'in idamının yıl dönümünde 'bir milyon maske' yürüyüşü

Dünyada her yıl 5 Kasım gecesinde İngiliz parlamentosunu havaya uçurma girişimi Barut komplosunun engellenmesinin yıl dönümünde düzenlenen Guy Fawkes gecesi kutlamalarına bu yıl da Anonymous'un düzenlediği 'Bir milyon maske yürüyüşü'nün damga vurması bekleniyor.

Bugün dünyanın birçok yerinde, hacker grubu Anonymous'un çağrısıyla 'Bir Milyon Maske Yürüyüşü' yapılacak. Yürüyüşe katılanlar, V for Vendetta filmi ile ünlenen ve Guy Hawkes ile özdeşleştirilen maskeler takıp kapitalist düzen ve iktidara karşı tepkilerini gösterecek. Eylemciler 'özgürlük' çağrısında da bulunacak.

671 noktada gerçekleşecek

Russia Today'in haberine göre, 'Bir Milyon Maske Yürüyüşü'nün dünyanın 671 noktasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. ABD'nin aralarında New York, Philadelphia, Teksas, Florida, California'nın bulunduğu eyaletlerinde yapılacak. Washington'daki yürüyüşe 25 bin kişinin katılması beklenirken 'bilgi akışının engellenemeyeceği' mesajı verilecek.

İngiltere'nin başkenti Londra’daki yürüyüşe yaklaşık 18 bin kişinin katılması beklenirken, Scotland Yard bu yıl şiddet olaylarına sahne olabileceğinden şüphelendikleri yürüyüşle ilgili daha şimdiden önlemler alıyor. Eyleme katılacak olan kitlelerin sadece saat 6 ila 9 arasında Trafalgar Meydanı ve Whitehall caddesi üzerinde durağan kalmasına izin vereceklerini belirten yetkililer, şehir merkezindeki görevli polis sayısını da artırdı.

Guy Hawkes kimdir?

13 Nisan 1570 York şehrinde doğmuştu ve Katolik bir İngiliz askeriydi. İngiliz tarihinin en büyük "vatan haini" olarak kabul edilen Fawkes, 1593’te Katolik oldu ve İspanyol ordusunun Hollanda’da bulunan birliğine katıldı. Kısa zamanda askeri zekâsıyla sivrilen Guy, 1604’te yurduna döndü. Burada Robert Catesby ve diğer komplocularla tanıştı.

Kral I. James'e, kraliyet ailesine ve tüm diğer aristokratlara karşı yapılan ve İngiliz tarihinde "Barut Komplosu" olarak bilinen olayda aktif olarak rol aldı. 1532-1536 yılları arasındaki reform döneminde kiliseyi krala bağlayarak din adamlarının halk ve iktidar üstündeki etkisini azaltılmasını sindiremeyen on iki komplocu, İngiliz Parlamento Binasını havaya uçurmaya karar verdi. unun için de mevcut sistemi ve yöneticilerini yok etmeleri gerekiyordu.

Günümüzde özgürlük için savaşan halk kahramanı sıfatıyla tanınan Fawkes, bilinenin aksine güçlü bir demokrasi kurmaya çalışan İngiliz Parlemento'sunu havaya uçuracaktı. Amacı Kral’ı ve bütün milletvekillerini öldürüp yerine Katolik Hristiyan şeriatını temel alan bir diktatörlük kurmaktı.

5 Kasım 1605 günü Fawkes, eylemin düşünsel lideri bile olmamasına rağmen olay gecesi barut fıçıları ile yakalandığı için en çok öne çıkan isim olmuştur. Çıkarıldığı mahkemede vatan hainliğinden hüküm giyen Fawkes, 31 Ocak 1606’da sarayın karşısında asılarak idam edildi.