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Güvercinlerini yediğini öne sürdüğü köpeği av tüfeğiyle yaraladı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da sanayi sitesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi, işyerinde beslediği güvercinleri yediğini öne sürdüğü ve peşinden av tüfeğiyle kovaladığı üç köpekten birisini tüfekle ateş ederek yaraladı, ardından yaralı köpeği aracı

12 Ekim 2017 15:33

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da sanayi sitesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi, işyerinde beslediği güvercinleri yediğini öne sürdüğü ve peşinden av tüfeğiyle kovaladığı üç köpekten birisini tüfekle ateş ederek yaraladı, ardından yaralı köpeği aracına atıp uzaklaştı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.
Olay, dün merkez Karatay İlçesi\'nde bulunan bir sanayi sitesinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, elinde av tüfeğiyle kovaladığı üç köpekten birisine ateş açıp onu yaraladı. Yaralı köpek, kanlar içinde yere yığılırken, diğer iki köpek de kaçtı. Çevredekilere, köpeği iş yerinde beslediği güvercinleri yediği için vurduğunu söyleyen saldırgan, yanına gelen araca tüfeği koyduktan sonra yaralı köpeği, sanayi sitesi tel örgülerinden dışarı fırlattı. Ardından köpeği aracının bagajına koyup gözden kayboldu. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Aldıkları ihbar üzerine sanayi sitesine giden Konya Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği Başkanı Gonca Cansoy, durumu polise bildirdi. Cansoy, şöyle dedi:
\"Burada bir esnaf arkadaş kuşlarını yediği gerekçesiyle köpeği tüfekle kovalayıp vurmuş. Yaralı hayvanı da aracına koyup götürmüş. Güvenlik kamera kayıtlarını karakola götürüp gerekli yerlere şikayetçi olacağız. Köpeği de bulamadık, yaralıysa fakülteye götürmemiz gerekiyor. Öldüyse rapor düzenlenmesi gerekir.\"
Yaralı köpeğin akıbeti bilinmezken, polis şikayet üzerine saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.  

​FOTOĞRAFLI 

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