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Güvercinleri tel örgülerin arkasından beslediler

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de tarihi kaledeki restorasyon sırasında çekilen tel örgülerin arkasında kalan güvercinler, duyarlı kişiler tarafından tel örgülerin arkasından atılan yemlerle beslendi

25 Eylül 2017 15:33

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de tarihi kaledeki restorasyon sırasında çekilen tel örgülerin arkasında kalan güvercinler, duyarlı kişiler tarafından tel örgülerin arkasından atılan yemlerle beslendi.
Tarihi kalenin kültür ve sanat merkezi olmasına yönelik çalışmalar da sıra surlara geldi. Kale surlarında hasar ve yıkılmalar olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yapılan restorasyon çalışması ile duvarların güçlendirildiğini belirtti. Çalışmalar nedeniyle çevrede alınan iş güvenliği önlemleri ile kalenin etrafı tel örgüyle çevrildi. Ancak kale etrafında bulunan ve vatandaşların buğday atarak beslediği güvercinler de tel örgülerin içinde kaldı. Bazı vatandaşlar,  tel örgülerin arasından güvercinlere yem atmaya devam etti.
Tarihi Kayseri Kalesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların sona ermesi ile birlikte toplamda yaklaşık 40 milyona lira harcanarak, kültür ve sanat merkezi olacak. Kale burçlarının Cumhuriyet Meydanı’na hakim olan boşluklarına kafeterya yapılacak. Kafeteryalara şeffaf asansörlerle çıkılarak meydan manzarası izlenebilecek.

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