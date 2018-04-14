Güvercin kavgasında baba-oğulu yaralayıp kaçtı

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Gemlik ilçesinde evleri yan yana olan komşular arasında, güvercin besleme nedeniyle çıkan kavgada, M.T. (17), kümes sahibi Mehmet S. (39) ile oğlu M.S.\'yi (17) pompalı av tüfeğiyle yaralayıp kaçtı.

Olay, Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi Sedef Sokak\'ta bugün meydana geldi. İddiaya göre, komşusu Mehmet S.\'nin beslediği güvercinlerden şikâyetçi olan M.T., kümesin bir bölümünü yaktı. Bunun üzerine güvercin sahibi Mehmet S. ile M.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.T. aracından alıp geldiği pompalı av tüfeğiyle Mehmet S.\'yi karnından vurdu. M.T. daha sonra silahını Mehmet S.\'nin oğlu M.S.\'ye çevirip onu da bacaklarından yaralayıp kaçtı.

Karnından ağır yaralanan Mehmet S. ile bacaklarından yaralanan oğlu M.S., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mehmet S.\'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla alakalı soruşturma başlatırken, şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.



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