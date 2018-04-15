T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güvercin kavgasında baba-oğlu yaralayıp kaçtı (2) - Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine; 'Güvercin kavgasında baba-oğlu yaralayıp kaçtı' haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden veriyoruz

15 Nisan 2018 03:07

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine;
\'Güvercin kavgasında baba-oğlu yaralayıp kaçtı\' haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden veriyoruz.

--------------------------------------

YENİDEN

BURSA\'nın Gemlik ilçesinde, iddiaya göre Taner C., güvercin kafesini tekmeledikleri gerekçesiyle Mehmet Sayılan ve oğlu Metin Sayılan\'ı pompalı tüfekle yaraladı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Sayılan kurtarılamadı. Şüpheli Taner C. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay akşam saatlerinde, Gemlik İlçesi Kumla Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Taner C. (45) ile Mehmet Sayılan (40) ve oğlu Metin Sayılan\'ın (17) güvercin kafesini tekmelemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner C., pompalı tüfekle Mehmet Sayılan\'ı karın boşluğundan Metin Sayılan\'ı da bacaklarından yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıları Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralılardan Mehmet Sayılan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğul Metin Sayılan\'ın tedavisi ise sürüyor.
HATIRLAMADIĞINI İDDİA ETTİ
Olayın ardından çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Taner C.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Taner C.\'nin ilk ifadesinde olayı hatırlamıyorum dediği öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sayın YazıMüdürlerine;YENİDEN BURSA GemlikTanerMehmet SayılanMetin SayılanHastaneyeOlayGemlikKumla MahallesiTartışmanınAcilGemlik Muammer Ağım Devlet HastanesiYaralılardan Mehmet SayılanOğul Metin Sayılan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24