Güvercin kadar ama dinozor

Çaldığı yumurtalarla besleniyordu, güvercin kadardı ama evrimin önemli bir halkası oldu.



Çinli bilim adamlarının bir araştırmasına göre, yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşayan ve çaldığı yumurtalarla beslenen tüylü mini dinozor, sürüngenlerden kuşlara geçiş evriminin önemli aşamasını açıklamaya olanak sağlıyor.



Pekin'deki Çin Bilimler Akademisi'nden Çu Çing ve diğer paleontologlar, İngiliz Nature dergisinde yayınladıkları makalelerinde, Moğolistan'ın iç kesimlerindeki Daohugu'da ortaya çıkardıkları bu yumurtlayarak çoğalan omurgalıyı tanımladılar.



Sadece 164 gram ağırlığında ve bir güvercin boyutlarındaki "Epidexipteryx hui" adlı mini dinozorun günümüzden 168-152 milyon yıl önceki orta Yura (jura) ve Yura sonrası dönemde yaşadığını belirten bilim adamları, mini dinozorun muhtemelen uçabilen ve ilk kuş olarak kabul edilen "arkeopteriks"ten çok kısa bir süre önce ortaya çıktığını düşünüyorlar.



Epidexipteryx hui'nin gövdesinin arkasındaki iki çift uzun tüy demetinin ne işe yaradığını anlamaya çalışan Çinli paleontologlar, bunun biraz bugünkü tavuskuşlarının cinsel karakter süslemesi gibi olduğu görüşü üzerinde birleştiler.



Bilim adamları, mini dinozorun ismi "Epidexipteryx hui"yi eski Yunanca'da "tüylerini sergileyen" anlamına gelen kelime ile geçen nisanda 42 yaşında ölen Çinli paleontolog Hu Yaoming'den türettiler.

