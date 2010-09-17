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Yaşam

Güvercin haberleşmesi internetten 'hızlı'

En modern iletişim yolu internet ile Roma döneminin haberleşme aracı güvercin arasında yapılan hızlı bilgi iletme yarışını güvercin kazandı.

17 Eylül 2010 03:00

T24 - En modern iletişim yolu internet ile Roma döneminin haberleşme aracı güvercin arasında yapılan hızlı bilgi iletme yarışını güvercin kazandı.


İngiltere'nin kırsal kesiminde genişbant internet bağlantısına sahip bir kişinin internet üzerinden 300 mb'lık bir dosya gönderme denemesi, aynı bilginin güvercinle iletilmesinden daha uzun sürdü.


Yorkshire bölgesinden, 120 kilometre uzaktaki Skegness'teki bir başka kullanıcıya ulaştırılmak istenen bilgi, USB diske kaydedilip bir haber güvercinin ayağına bağlanarak daha kısa sürede ulaştırıldı.


Güvercin hedefine ulaştığında, internet üzerinden gönderilen dosyanın ancak yüzde 24'ü internete aktarılmıştı.


Yarışmayı düzenleyen kişiler, İngiltere'nin kırsal kesimlerindeki internet hızlarının düşüklüğüne dikkati çekmeye çalışıyor.


Benzer bir yarış geçen yıl da düzenlenmiş, Güney Afrika'nın Durban kentinden 96 kilometre uzağa bilgi taşıyan Winston adlı bir güvercinin, 2 saatte hedefine varırken, aynı dosyayı internet üzerinden gönderme denemesi yüzde dört civarında kalmıştı.


İngiltere'de düzenlenen yarışmada da, güvercin 120 kilometrelik bir mesafeyi yaklaşık iki saatte katetmişti.


İnternet Servis Sağlayıcıları Derneği (ISPA) Tref Davies, BBC'ye yaptığı açıklamada, 100 ila 200 Kbps hızındaki internet bağlantısının, öğrencilerin ödevleri için araştırma yapması ya da çiftçilerin, gerekli formları doldurması için yeterli bir hız olmadığını söylüyor.


İngiltere hükümeti, 2015 yılına kadar her eve en az 2Mbps hızında genişbant internet bağlamayı hedefliyor.

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