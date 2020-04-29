Güvenpark'ın altına otopark yapılmasına izin veren plan iptal edildi

Ankara 7. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubeşi’nin açtığı davada, Güvenpark’ın altına dolmuş durağı ve otopark yapımına izin veren planları iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘’Yargı, bilim insanlarının dediklerine kulak vererek Güvenpark’ı yok edecek, betonlaştıracak, altını oyacak bu planları iptal etmiştir. Kamu yararı adına sevindirici bu kararla haklılığımızın bir kez daha tescillenmiştir. Kararın gereği en kısa zamanda yerine getirilmelidir’’ dedi.

Candan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne şu çağrıda bulundu: “Ankara’da mekansal olarak fark yaratmanın en önemli mekanlarından olan, gündüz nüfusu 2.5 milyona ulaşan Kızılay ve Güvenpark’ın geleceğine yönelik olarak, öncelikle Güvenpark’ın etrafındaki işgaller temizlenmelidir. Güvenpark’ın ve anıtın bakımının yapılması, bir geçiş mekanından öte bir nefes mekanı haline gelmesi, Başkentin göz bebeği Güvenpark’a hak ettiği değerin kazandırılması ve bunun için meslek odaları ile işbirliği halinde çalışılması elzemdir.”

Mahkeme kararının gerekçesinden şu ifadelere yer verdi: “2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı dava konusu Güvenpark ile Hükümet Kartiyesi ve Saraçoğlu Mahallesi'ni bir bütün olarak ele alırken, dava konusu koruma amaçlı imar planının sadece Güvenpark'ı kapsadığı, bu nedenle üst ölçekli plana aykırılık oluşturdu. Plan raporu analiz kısmında ele alınan dolmuş-otobüs durakları, taksi depolama alanı, büfe, kulübe, reklam panoları, metro giriş, çıkış ve bacaları, konteynerler, çiçekçiler vb. yapı ve elemanlara çözüm üretilmesi gerek. Ancak planda söz konusu sorunlara çözüm getirecek amaç, hedef ve stratejiler net bir şekilde tarif edilmeyip, kentsel tasarım projeleri ile ilgili kurul ve komisyon kararlarına bırakıldı. 2 No’lu plan notunda yer alan 've benzeri kullanımlar' ifadesiyle parkta yer alabilecek kullanımların ucu açık bir şekilde Koruma Kurulunun kararlarına bırakıldı, hangi kullanımların yer alacağı, kapasite ve sayılarının belirsiz olduğu, bu belirsizliğin koruma planlarının amacına ters düştü Bu itibarla dava konusu planların kamu yararına, imar ve koruma mevzuatına, planlama ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadı.” (ANKA)