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Yaşam

Güvenlikte yeni bir zirve; Volvo S60 Concept

Volvo’nun orta sınıftaki sedanı S60 yeni yüzünü gösterdi. Çığır açan güvenlik özellikleriyle donatılan S60 2010'da yollarda olacak.

05 Ocak 2009 02:00

Volvo’nun orta sınıftaki sedanı S60 yeni yüzünü gösterdi. 2009'un Ocak ayında düzenlenecek Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıtımı yapılacak otomobilin tasarımında kullanılan akıcı çizgiler otomobilin sunacağı sportif sürüşün açık göstergesi. S60 Concept'in dikkat çeken özelliklerinden birisi de, kayar şekilde açılan arka kapıları.

Yeni nesil S60'ın iç mekanında da yenilikçi bir tasarıma yer verilmiş. S60'ın hız göstergesi de otomobilin pek çok detayı gibi görsel özelliklere sahip. Düşük hızlarda daha büyük görünen rakamlar, yüksek hızlara çıkıldıkça küçülerek sürücünün dikkatinin çekilmesi amaçlanmış. Koltukların ortasından arkaya doğru devam eden orta konsol Orrefors kristalinden hazırlanmış. Volvo Tasarım Direktörü Steve Mattin bu sıradışı otomobili "S60 Concept'in iç mekanı şimdiye kadar yarattığımızın en ihtişamlısı."  şeklinde tanımlıyor.

S60'ın sürücü odaklı tasarlanan kokpitinde görüş açıları ve kontroller üzerinde özenle durulduğu dikkatlerden kaçmıyor. S60 Concept'in koltuk tasarımları da son derece dikkat çekici. Orta konsolun alt bölümünden sabitlenen koltuklar böylece zemine temas etmiyor. Sportif koltuklar her yolcu için bağımsız olarak düzenlenmiş. Her koltuğun emniyet kemeri kendi bünyesinde yer alıyor.

Volvo S 60 Concept'in çığır açan güvenlik özellikleri aynı zamanda yayaları da koruyor. Otomobil önüne bir yaya çıktığı zaman sürücüden bağımsız fren yaparak tehlikeyi önlemeye çalışıyor.  Çarpışma uyarısı, tam fren gücü ve yaya algılama teknolojisi ilk olarak Volvo S60 ile birlikte tanıtılacak. Acil bir durumda sürücü, öncelikle sesli olarak ve ön cama yansıtılan uyarı ile bilgilendiriliyor. Ani bir tepki için sürücüden yanıt gelmezse ve çarpışma kaçınılmaz ise araç tam gücüyle fren yaparak çarpışmanın zararını azaltmaya çalışıyor.

Volvo'nun Adaptif Hız Sabitleme sistemi de geliştirilerek, sürekli dur-kalk yapılması gereken durumlar için yeniden düzenlenmiş. Bu sayede araç sakin hareketlerle ilerleyerek sürüş konforunu artırıyor. Volvo'nun S60 Concept ile tanıttığı yeni motoru 1.6 litre hacminde ve 180 HP güç üreten direkt benzin enjeksiyonlu turbo beslemeli bir motor.

Yeni S60, rekabetin en üst düzeyde yaşandığı orta sınıfın en güçlü oyuncularından birisi olarak 2010 yılında yollarda olacak.


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