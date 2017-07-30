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Yaşam

Güvenlikçi, bir kadını "Bu kıyafetle gezemezsin" diyerek Maçka Parkı'ndan atmaya kalktı!

Aynı gün kadınlar "Kıyafetime karışma" eylemi yapmıştı

30 Temmuz 2017 13:18

Kadınların son dönemde artan taciz ve şiddet olaylarına karşı bir arada ‘Kıyafetime karışma’ dediği günün akşamında Maçka Parkı’ndaki bir güvenlik memuru bir kadını kıyafeti nedeniyle parktan atmaya kalktı. Olaya tanık olan bir Twitter kullanıcısı, gördüklerini anlatıp, olay anına ilişkin bir video paylaştı. Samet Özçelik isimli kullanıcı, "Maçka Parkı güvenliği bu akşam bir kadına ‘Bu kıyafetle parkta dolaşmana izin vermiyorum, memelerini açamazsın’ dedi ve polis çağırdı. Tacize şahit olduk ve kadını savunduk. Halk tepki göstermeseydi bir kadın kıyafetinden dolayı parktan atılacak, dahası gözaltına alınacaktı" diye yazdı.

Tacize maruz kalan kadının karşı çıkması ve etraftan gelen tepkilerle polisin güvenlik görevlisini uzaklaştırdığı görüldü.

Aynı gün Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan kadınlar artan şiddet vakalarına karşı, “Kıyafetime karışma” ve “Yaşasın kadın dayanışması” diye slogan atarak Bahariye Caddesi üzerinden Kadıköy Rıhtım’a kadar yürümüştü..

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