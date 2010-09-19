-GÜVENLİK ZİRVESİ SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ve MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ile gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki toplantı yaklaşık 2.5 saat sürdü.