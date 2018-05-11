Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Batılı ülkeler rahatsız; erken seçim doğru karar

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, erken seçim kararının “Türkiye'nin bekası için çok doğru bir karar olduğunu” savunrak, "18 ay boyunca Türkiye'ye ateş etmeye hazırlanan bir grubun bütün oyununu bozduk arkadaşlar...O kadar rahatsız oldular ki AB ilk defa bir ülkeye 'seçimi bu kadar erken almanızı doğru görmüyoruz' dediler. Size ne..." diye konuştu.

Mete Yarar, Aydınlar Ocağı Samsun Şubesince Atakum Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Günümüz Güvenlik Stratejileri ve Türkiye'nin Güvenliği" konulu söyleşiye katıldı.

“Batılı ülkeler rahatsız”

“Türkiye'nin terör sorununa karşı kendi savunma teknolojileriyle mücadele verdiğini” öne süren Yarar, “Batı başta olmak üzere birçok ülkenin bu durumdan rahatsız olduğunu” söyledi.

"18 ay boyunca Türkiye'ye ateş etmeye hazırlanan bir grubun bütün oyununu bozduk arkadaşlar...O kadar rahatsız oldular ki AB ilk defa bir ülkeye 'seçimi bu kadar erken almanızı doğru görmüyoruz' dediler. Size ne..." diyen Yarar, “Türkiye'nin dünyanın gelişmiş ülkeleriyle yarıştığını” ifade ederek, “Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası 1,5 yılda yerli 60 yeni silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını üreterek devreye soktuğunu” anlattı.

Bu teknoloji ve gücün ABD ve Çin'den başka bir ülkede bulunmadığını kaydeden Mete Yarar, "Biz sahada kaybetmiyoruz, savunmada kaybetmiyoruz, teknolojide kaybetmiyoruz, eğitimde kaybetmiyoruz. Bizim kaybettiğimiz bir tek şey, biz ekonominin çarkları içindeki şu sistemi değiştiremiyoruz." diye konuştu.

“Türkiye'nin kendi yerli finansmanını oluşturup finansman içindeki etki ajanlarından kurtulduğunda ülkenin kendi stratejilerini geliştirebileceğini” ifade eden Yarar, “Türkiye'nin şu anda oyun bozan kısmında olduğunu ve kendisine oyun kuranların oyunlarını bozduğunu ama Türkiye'nin büyümesi için oyun kurması gerektiğini” savundu.