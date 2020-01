Güvenlik uzmanı: Darbe girişimi sırasında Tümgeneral Aksakallı askerlerin cebine biri şehadet 8 emir koydu

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar darbe girişimi ve sonrasında yaşananlarla ilgili Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetler'deki bütün personelin cebine koyduğu 8 emri açıkladı, son emrin şahadet olduğunu söyledi.

15 Temmuz darbe girişimini Habertürk TV canlı yayınında değerlendiren güvenlik uzmanı Mete Yarar, darbe girişimi sırasında yaşananlara dair, "İki haftadır ara vermiştim. Olayların her geçtiği yeri gözümle görmeye çalıştım. 'Olayı çok hikayeleştiriyorsun' diyorlar. İnsan hikâyelerini çıkarırsan ne kalır geriye, sayılar kalır. 245 insan şehit oldu desem ne anlam ifade ediyor. Hikâyesini anlattığımda anlam kazanıyor" diye konuştu.

Mete Yarar, Tümgeneral Zekai Aksakallı Paşa'nın Özel Kuvvetler'deki bütün personelin cebine koyduğu 8 emir olduğunu söyledi. Yarar, son emrin şahadet olduğunu belirtti. Aksakallı'nın verdiği 8 emir şöyle:

Özel Kuvvetler Temel Prensipleri:



1- Bütün faaliyetlerde yasallık esastır.

2- Başarı için görevlere ve olaylara daima soğukkanlı ve pozitif yaklaşım esastır.

3- Her zaman çözüm ve sonuç odaklı çalışma esastır.

4- Nitelikli, yetişmiş, özgüveni tam ve vazife için adanmış insan gücü her şeyden daha önemlidir.

5- Değişik coğrafya, durum ve şartlara göre yüksek durumsal farkındalığa dayalı bireysel ve kurumsal güvenlik anlayışı esastır.

6- Her türlü ortamda adalet, merhamet, karşılıklı güven, itimat, saygı, kalben bağlılık ve birbiri için canını veren birliktelik oluşturmak herkesin temel görevidir.

7- Kural hatası, kan gözyaşı ve başarısızlık demektir.

8- Durum ve şartlar ne olursa olsun telim ve esarete düşmek düşünülemez, şahadet esastır.