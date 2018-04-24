Güvenlik soruşturması kapsamında belediyeden atılan işçi hayatını kaybetti

Kayyım tarafından yönetilen Mersin Akdeniz Belediyesi’nde taşeron temizlik işçisi olarak çalışırken, 696 sayılı KHK kapsamında yapılan güvenlik soruşturmaları sonucu işten çıkarılan 54 yaşındaki Ali Araz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

En küçüğü 9 yaşında olan 8 çocuk babası Ali Araz, 2 Nisan’da işten atıldıktan sonra büyük üzüntü ve stres yaşadı. Herhangi bir kalp rahatsızlığı bulunmayan Araz, 11 Nisan’da kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi’nin yoğum bakım servisinde günlerdir müşahede altında tutulan işçi, dün sabah hayatını kaybetti.

Birgün’e konuşan oğlu Mehmet Araz, babasının işten atıldıktan sonra büyük sıkıntı yaşadığını, bu nedenle kalp krizi geçirdiğini belirterek, “Yapılan haksızlık, zulümkârlık, başka bir şey değil. Biz yandık, başka canlar yanmasın” dedi.

"Yaşadığı üzüntü nedeniyle kalp krizi geçirdi"

Ali Araz’ın oğlu Mehmet Araz, babasının büyük bir haksızlığa maruz bırakıldığını ve bu nedenle çok yıprandığını dile getirdi. BirGün’e konuşan Araz, “Kadro düzenlemesi dediler, işten attılar. Sabaha kadar yatamıyordu, strese girmişti. 6 bin lira kadar kredi borcu vardı. Kardeşlerimizden ikisinin yaşı ufak, ev kira. ‘Bu yaştan sonra nasıl iş bulacağım, kredi borcunu nasıl ödeyeceğim’ diyordu. Çok yıprandı. Yaşadığı bu üzüntü, stres nedeniyle kalp krizi geçirdi. Herhangi bir sağlık sıkıntısı yoktu” dedi.



Babası gibi binlerce işçinin nedenini bile bilmeden işten atıldığını hatırlatan Mehmet Araz, “Bu haksızlık, zulümkârlık, başka bir şey değil. Yıllardır o belediyelerde çalışıyor zaten bu insanlar. Babam ne yapmış ki işten attılar? Ne hatası olmuş? Kendi yandaşlarını işe almak için yapıyorlar bunu. Bunalıma girenler var, duyuyoruz. Biz yandık, başka canlar yanmasın” diye konuştu.

‘Bunun hesabını nasıl verecekler?’

Aynı belediyede güvenlik soruşturmasından geçemedikleri gerekçesiyle işten çıkarılan diğer işçiler de arkadaşlarının ölümüne neden olan düzenlemeye tepki gösterdi. İşçiler, BirGün’e yaptıkları açıklamada şunları söyledi: “Yıllardır elinde süpürgesiyle temizlik yapıyordu. Kime ne zararı vardı, hangi güvenliği tehlikeye düşürdü? Sendikaya geliyordu, ‘Beni neden işten çıkardılar, ben bu yaştan sonra ne yapacağım?’ diyordu. Şimdi bunun hesabını nasıl verecekler?”



Ali Araz’ın üyesi olduğu Genel-İş Sendikası’nın Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy ise şunları kaydetti: “Çok çalışkan, özverili bir arkadaşımızdı. Aspirin dahi kullanmamış daha önce. Çok üzgünüz. Daha 10 gün önce gencecik bir öğretmenimiz ataması yapılmadığı için canına kıydı. Yetkililere, bu ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz: Bu haksızlığa artık bir son verin! Bu ülkenin işçileri, emekçileri işinden, aşından olduğu için, iş bulamadığı için hayatından olmasın. Bu sorunu çözmek sizin sorumluluğunuz.”