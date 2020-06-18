Güvenlik soruşturmaları için yeni teklif hazırlanıyor

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararı nedeniyle uygulamada yaşanan boşluğu gidermek üzere güvenlik soruşturması konusunda bir kod kanun teklifi hazırlandı. Güvenlik soruşturmaları, somut ve nesnel verilere dayalı olacak, kişisel beyanlara dayalı bilgiler dikkate alınmayacak.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş başkanlığında bir ekip tarafından yürütülen teklifin bu hafta içinde Meclis’e sunulacağı belirtildi.

Teklife göre; TSK, Milli Savunma Bakanlığı, istihbarat birimleri, cezaevlerinde çalışanlarla, üst düzey kamu yöneticilerinin işe başlamasında güvenlik soruşturması yapılacak. Güvenlik ve istihbarat açısından risk taşımayan alanlarda ise arşiv taraması yeterli sayılacak.