Güvenlik sebebiyle düğününe katılmayan uzman çavuş muradına erdi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki sınır karakolunda görev yapan ve güvenlik sebebiyle kendi düğününe katılamayan Osmaniyeli Uzman Çavuş 25 yaşındaki Ahmet Karavelioğlu, özel izinle memleketine gitti. Karavelioğlu için Kadirli’de yeni bir düğün daha yapıldı.

DHA'nın haberine göre, Uzman Çavuş Ahmet Karavelioğlu ile 1 yıl önce nişanlandıkları ve ardından nikah kıydıkları 21 yaşındaki Fatma, düğün tarihi olarak 18 Eylül'ü belirledi. Aileler düğün için tüm hazırlıklarını tamamlayıp davetiyeleri de dağıtırken, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ndeki sınır karakolunda görev yapan uzman çavuş Ahmet Karavelioğlu, terör olayları nedeniyle birliğinden izin alamadı. Aileler de geçtiğimiz 18 Eylül Cuma günü damat olmadan düğün yapmaya karar verdi.

Damatsız düğün haberleri üzerine Genelkurmay Başkanlığı devreye girdi. Uzman Çavuş Karavelioğlu, özel izinle Ankara aktarmalı uçakla Adana’ya getirildi. Burada bir askeri yetkilinin karşıladığı Karavelioğlu, önce berberde damat traşı oldu, daha sonra da düğünün yapıldığı Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’ne götürüldü. İlçe girişinde gelin Fatma tarafından karşılanan Karavelioğlu, bir petrol istasyonunda damatlıklarını giydi ve hazır olan gelin arabasıyla baba evine gitti. Annesi Fatma Karavelioğlu’na sarılıp ellerini öpen uzman çavuş, daha sonra babası Hamza Karavelioğlu, kaynanası ve kayınbabasının ellerini öptü.

'Hep hüzünlü haberlerle geliyorduk; ilk kez mesut bir haber için geliyoruz, çok mutluyum'

39′uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Albay Şefik Atak, gelin ve damata Genelkurmay Başkanlığı’nın hediyesini olan Cumhuriyet Altını’nı takdim etti. Kısa zaman önce Kadirli’de 3 vatan evladını son yolculuğuna uğurladıklarını hatırlatan Albay Atak, şunları söyledi: “Kısa zamanda burada 3 vatan evladını son yolculuğuna uğurladık. Hep hüzünlü haberlerle geliyorduk buraya ilk kez mesut bir haber için geliyoruz buraya çok mutluyum. Böyle bir ortamda bizleri buluşturdukları için Ahmet kardeşimize ve Fatma kızımıza çok teşekkür ediyorum. Biraz gecikmeli yaptık düğünü, malum şartlardan dolayı. Bu süre zarfında ailenin bir asker ailesine yakışır bir şekildeki vakur duruşu Sayın Genelkurmay Başkanımızın takdirini kazanmıştır. Bu takdirin bir ifadesi olarak Sayın Genelkurmay Başkanımızın hediyesini takdim etmek istiyorum. Allah mesut bahtiyar etsin.”

Heyecanlı olduğunu söyleyen damat Karavelioğlu, eşinin yanında olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Komutanlarının sayesinde düğününe gelebildiğini belirten Karavelioğlu, “Komutanlarımdan Allah razı olsun, onların sayesinde buradayım. Bir an inanmadım herkes beni arıyordu. Bir faaliyet çıkardılar ‘Git düğününü yap’ dediler. Ben de eşime, aileme geldim” dedi.

Eşiyle hep bugünün hayalini kurduğu anlatan Fatma Karavelioğu ise “Ancak eşim gelmese de üzülmedim. Çünkü onun canın sağ olması yetti benim için. Çok sürpriz oldu benim için” diye konuştu.