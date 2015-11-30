Güvenlik personeline denetleme



Almanya’da mülteci yurt ve barınaklarına yönelik yüzlerce saldırılarının ardından eyalet ve federal birimlere bağlı özel güvenlik personelinin gelecekte daha sıkı kontrolden geçeceği belirtiliyor. Süddeutsche Zeitung’un yer verdiği bir habere göre, söz konusu yurtlarda çalışan güvenlik personeli, her üç yılda bir denetlenecek. Federal ve eyalet düzeyindeki yetkili komisyonun hazırladığı bir rapora dayandırılan haberde, güvenlik personelini daha kolay denetlemek için kurumların yetki alanlarının genişletilmesi öngörülüyor. Buna göre, personelin ilk testte kabul gören güvenilirliğini gölgeleyecek yeni gelişmelerin olup olmadığı incelenecek.

Habere göre, münferit durumlarda, mülteci yurdu ya da büyük etkinliklerde görev alan personel hakkında istihbarat birimlerine de başvuruda bulunabilecek. Komitenin talepleri arasında, savcılık ve mahkemelerin "güvenlik personelinin güvenilirliğini sorgulayan" ticari kurumları, ceza davalarına dair daha fazla bilgilendirmesi de bulunuyor.

Mülteci yurdunda skandal

2014 yılında Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki bir mülteci yurdunda özel güvenlik görevlilerinin mültecilere kötü mualemede bulunduklarının saptanması toplumda infial yaratmıştı. Aşırı sağcıların Almanya’daki sığınmacı yurtlarında güvenlik personeli olarak atanmasına yönelik basında yer alan haberlerde büyük tepki çekmişti.

Federal Emniyet Teşkilatı’nın (BKA) verilerine göre 2015 yılı içerisinde mülteci barınak ve yurtlarına yönelik 700’den fazla saldırı düzenlendi. 2014 yılında bu rakam 177 olarak tespit edilmişti.