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Güvenlik korucusunun tüfeğini çalan şüpheli yakalandı

MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, girdiği evde güvenlik korucusunun uzun namlulu tüfeğini çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı

06 Kasım 2018 14:41

MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, girdiği evde güvenlik korucusunun uzun namlulu tüfeğini çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Koyunoğlu Mahallesi\'nde güvenlik korucusu C.A.\'nın evine giren hırsız, içeride bulunan uzun namlulu tüfeği çaldı. Hırsızlığı fark eden korucunun ihbarıyla çalışma başlatan polis, bölgede yaptığı araştırmada şüpheli M.G.\'yi, elinde tüfekle yürürken yakaladı. Gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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