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Güvenlik korucusu yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN’ın Gürpınar ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu güvenlik korucusu Hamdullah Yiğit (38) hayatını kaybetti

06 Mayıs 2018 02:24

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN’ın Gürpınar ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu güvenlik korucusu Hamdullah Yiğit (38) hayatını kaybetti.
Olay, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Güğümlü Mahallesi\'nde meydana geldi. Yağmurun etkili olduğu bölgede koyunlarını otlatan güvenlik korucusu Hamdullah Yiğit\'in üzerine yıldırım düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Yiğit\'in cenazesi askeri helikopterle Gürpınar Jandarma Tabur Komutanlığı\'na, buradan da otopsi için ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

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