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Güvenlik korucusu, kazada öldü

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Suruç İlçesi'nde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, güvenlik korucusu 36 yaşındaki Abdurezak Yavuz Akça, hayatını kaybetti

24 Kasım 2017 01:30

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Suruç İlçesi\'nde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, güvenlik korucusu 36 yaşındaki Abdurezak Yavuz Akça, hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Küçük Kendirci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suriye sınır hattındaki Mürşitpınar Mahallesi’nde güvenlik korucusu olarak görev yapan Abdurezak Yavuz Akça, mesai bitiminde evine gitmek için plakası öğrenilmeyen motosikletiyle yola çıktı. Yolda Akça\'nın motosikletine otomobil çarptı. Kazada, yola savrulan Akça, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yavuz Akça\'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Suruç Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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