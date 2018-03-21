 (güvenlik kamerasıyla yeniden)- ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ KAMERADA: 3 YARALI

*Önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle ateş etti.

*Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta bir kişi önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle ateş etti. 3 kişinin yaralandığı olayın ardından olay yerine özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet polisleri de önlem aldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Örnek Mahallesi 1534\'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine zırhlı araçlarla özel harekatçılar, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalleli de dahil olunca olaylar büyüdü. Bunun üzerine çağrılan çevik kuvvet polisleri önlem aldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirirken, ateş eden şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olayda yaralanan bir çocuk, \"Ben nenemin evine gelirken ateş ettiler. Bacağımdan yaralandım. Bacağıma saçma isabet etti.\" dedi.

Bir mahalleli ise, \"Çocuğu parktan getiriyordum, önce bir ses geldi, havai fişek zannettim. Sonra baktım herkes kaçarak saklanmaya çalıştı. Ben de çocuğu alıp bir kapının arkasına saklandım. 5-6 defa ateş ettiler. Gözümle görmedim, sesler geliyordu. Gelen ekip aracına da bir tane sıktı.\" diye konuştu.

VURULMA ANLARI KAMERADA

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bazı kişilerin vurulma sonrası yere düştükleri görülüyor. Vatandaşlar yaralanan kişinin yardımına koşuyor. Bazı kadınların ellerinden tuttukları çocuklarla kaçtıkları görülüyor.



Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-GÜVENLİK KAMERASI

-Saldırı anı

-Vurularak yere düşen kişi

-Vatandaşların yardım etmesi

-Kaçışan vatandaşlar

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Özel harekat polisleri

-Yaralıların ambulansa konulması

-Yaşanan hareketlilik

-Pompalı tüfekle ateş edenin gözaltına alınması(Yerde yatırılan)

-Polisin yaptığı gözaltılar

-Boş kovanlar

-Pompalı Tüfek

-Röp.

Detaylar

20.03.2018 - 21.45 Haber Kodu : 180320226

