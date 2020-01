Güvenlik kamerasındaki saldırgan at bugün kayıp

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) - SARIYER\'de dün başıboş gezen ve insanlara saldırma anı güvenlik kameralarına yansıyan at bugün çevrede görülmedi.

Çayırbaşı Mahallesi ve çevresinde gezen, esnafın da yemek ve su verdiği at, bugün mahallede görülmedi. Esnaflardan bazıları sahibinin atı bir yere bağlamış olabileceğini düşündüklerini söylediler. Çayırbaşı\'nda lokanta işleten Yusuf Kaptanoğlu, \"Dün çekim için televizyoncu ve gazeteci arkadaşlar geldi. Baktılar, atımızı gördüler burada. Bizim burada atımız meşhurdur. Atımız esnafı dolaşır, arazileri gezer. Atın sahibini bilmiyorum. Saldırmak değil de oynamak istiyor benim tahminime göre. Sevimli de bir at. Biz bu zamana kadar bir zararını da görmedik\" dedi.

\"10\'A YAKIN AT VARDI BURADA, BELEDİYE TOPLADI. BİR AT KALDI”

Büfe sahibi Mehmet Ali de şu ifadeleri kullandı:

\"At her zamanki gibi buradaydı. Yemeğini suyunu veriyoruz. Bir zararı yok bize. Atlar burada devamlı boş boş gezer. Atın sahibini bilmiyorum. Ben kendimi bildim bileli at var buralarda. Burası Çayırbaşı, atsız olmaz buralar. 15 gün önce 10\'a yakın at vardı burada, belediye topladı. Bir at kaldı burada, onun da kimin olduğunu bilmiyorum. Olayı ben görmedim. Dün akşam televizyonda gördüm. Niye saldırdığını da bilmiyorum.\"

(FOTOĞRAF)