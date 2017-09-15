 (güvenlik kamerası görüntüleriyle)   KİLİSEDEKİ HIRSIZLIK  GÜVENLİK KAMERASINDA

- Tablo ile haçı yol kenarına bırakıp kaçtılar

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda bir kilisiye giren 4 hırsız buradan heykel, haç ve tablo ile çeşitli dini kitapları çaldı. Hırsızlar tablo ve haçı taksiye koymak isterken çevredekiler tarafından farkedildi. Tablo ile haçı yol kenarına bırakan 4 hırsız diğer parçalarla kaçarak kayıplara karıştı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, saat 07.00 sıralarında Karaköy\'deki uluslararası insani yardım örgütü Caritas tarafından kullanılan ve 5 yıl önce de restore edilmek üzere kapatılan binada bulunan Latin Katolik Kilisesi\'nde meydana geldi. Kapıyı kırarak binaya giren hırsızlar içerideki kiliseden heykel, haç, dokuma tablo ve dini kitapları çaldı. Hırsızlık şüphelileri daha sonra çaldıkları parçaları sırtlarında dışarı çıkarıp bir taksiye yüklemeye başladı. Bu sırada hırsızlar çevredekiler tarafından farkedildi. Tablo ile haçı yol kenarına bırakan şüpheliler çaldıkları diğer parçalarla kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tablo ve haçı muhafaza altına alarak olay yerinde incelemelerde bulundu.

Hırsızları gördüğünü ve durumu polise bildirdiğini söyleyen otopark görevlisi Engin Kılıç, \"Taksi çağırdılar. Haç ve tablo taksiye sığmadı. Beni farkedince de haç ve tabloyu bırakıp kaçtılar\" diye konuştu. Mahalle sakini Rıskullah Bayır ise, \"Kiliseye girmişler. Buradan dokuma tablo, heykel ve kitapları almışlar. Bu kilise 1861 yıl yapımı. Son 5 yıldır kapalıydı. Geçtiğimiz günlerde de beyaz eşyaları çalmışlardı\" dedi. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

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-Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Tablo ve haç

-Kliseden detay

-Polislerden detay

-Röpler.

-Tablo ve hacın polis aracına konulması

-Muhabir anonsu

-Genel ve detaylar

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