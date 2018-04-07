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(güvenlik kamerası) BAŞAKŞEHİR'DE TANKER KAYDI; CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ-2

  *TANKERİN KAYARAK ARAÇLARA ÇARPMASI KAMERADA * 12 aracın zarar gördüğü kazada tankerin altında kalan sürücüsü yaralandı

07 Nisan 2018 11:58

 

*TANKERİN KAYARAK ARAÇLARA ÇARPMASI KAMERADA

* 12 aracın zarar gördüğü kazada tankerin altında kalan sürücüsü yaralandı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Başakşehir\'de arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park ederek aracın altına girdi. Bu sırada tanker kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü yaralanırken yola çıkan tanker seyir halinde olan 12 araca çarptı. Sürücüler kazadan yara almazken yol savaş alanına döndü. Tanker sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. OIay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde park halindeki tankerin kayarak yola doğru gittiği görülüyor. Bu sırada sürücü tankerin altından çıkıyor. Tanker araçlara çarparak bir süre yol aldıktan sonra refüje çarparak duruyor. Diğer sürücüler hemen yardıma koşuyor. 

Görüntü Dökümü:
EK GÖRÜNTÜ
-Güvenlik Kamerası
-Tankerin kayması
-Sürücünün çıkması
-Diğer araçlara çarpması
-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Olay yeri
-Caddeden görnütü
-Tankerden görüntü
-Kazaya karışan araçlar
-İtfaiye ve sağlık ekipleri
-Polis ekipleri
-Detaylar


07.04.2018 - 08.45 Haber Kodu : 180407005_

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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