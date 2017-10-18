Güvenlik güçlerinin dikkati faciayı önledi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde, teröristlerce yol kenarına tuzaklanan 100 kilo el yapımı patlayıcı, güvenlik görevlileri tarafından bulundu. Patlayıcı, olay yerinde imha edildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, \"17 Ekim 2017 Salı günü saat 16.00 sıralarında gerçekleşterilen mayın/el yapımı patlayıcı arama faaliyeti esnasında, Silvan İlçesi Taşpınar ve Çiğdemli köyleri yol ayrımında, asfalt yol kenarına yerleştirilmiş vaziyette 2 adet 12 kiloluk mutfak tüpü içerisine 100 kilo amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiş olup, söz konusu mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği Cumhuriyet Savcılığı\'nın talimatı doğrultusunda Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiştir\" denildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 GÖZALTI

Valilik ayrıca, Lice İlçesi Yalımlı Köyü Keşkuvari mezrası bölgesinde 17 ve 18 Ekim\'de icra edilen operasyonla ilgili de açıklama yaptı. Açıklamada, \"Silahlı terör örgütü üyeliği ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından aranan 2 şüpheli yakalanmayı müteakip, Cumhuriyet Savcısı\'nın talimatı uyarınca gözaltına alınmıştır\" bilgilerine yer verildi.



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