Vali Balkanlıoğlu: 'Kafe baskını' haberleri polisi pasifize etmektir

Afyonkarahisar’da Yeşilyol ve 2’nci Dumlupınar caddelerinde öğrencilerin yoğun gittiği kafelere 9 Ekim gecesi polis ekipleri tarafından kafelerde oturanların tek tek üstünü aranması ve kimlik kontrolünün yapılmasının ardından Vali İrfan Balkanlıoğlu "Polisin elinde mahkeme kararı var, benim talimatım yok" dedi.

Makamında basın toplantısı düzenleyen Vali Balkanlıoğlu, 9 Kasım'da gazetelerin internet sayfalarında Afyonkarahisar ile ilgili yayınlanan bir haberde 'Adana Valisi 'hazırız' dedi, Afyon yaptı bile' denildiğini anlattı. Vali Balkanlıoğlu, "Haberi okuduğumuzda tamamen çarpıtma bir olayla karşı karşıya kaldığımızı gördüm" şeklinde ifade etti.

Murat Arısoy'un ve Onur Bayram'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Afyonkarahisar 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nin öğrencilerin yoğun yaşadığı bölgelerde arama yapılması için karar verdiğini kaydeden Vali Balkanlıoğlu, Dönem dönem memleketin huzuru bakımından, önleyici anlamda kimlik kontrolü ve huzur amaçlı denetimler yapılır. Önceden bunlar mülki amirlerin izniyle yapılırdı. Bir ara savcı kararıyla yapılır oldu. Şimdi hakim kararıyla. En son Afyon'da 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2013/571 sayılı kararına istinaden öğrencilerin yoğun bulunduğu yerlerde rutin uygulamalardan biri gerçekleştirilmiş. Burada kötü niyetli kişiler var mı? Aranan şahıslar var mı? Öğrencilere zarar vermek isteyen tipler buralarda barınıyor mu? Amaç bu. Öğrencilerimizin huzuru, sükunu ve memleketimize, bizlere emanet olarak ailelerinin binbir ümitle okuttuğu bu çocukların kurda kuşa yem olmamaları için çalışılıyor. Amaç tamamen bu. Emniyetin yaptığı bir uygulamaydı." dedi.

Kaldıkları yerler sorulmadı

Gençleri kötü alışkanlıklardan, yasadışı gruplardan uzak tutmanın devletin görevleri arasında olduğunu anlatan Balkanlıoğlu, çıkan haberleri yalanladı. Balkanlıoğlu, "Dönem dönem basında yer alır, gençleri bekleyen tehlikeler; 'Uyuşturucu tehlikesi, gençler silah taşıyor, emniyet neden önlem almıyor' diye eleştiriler oluyor. Burada yapılan tamamen bu amaca matuftur. Haber tamamen yalan, düzmece ve çarpıtmadır. Emniyet'e en ufak yazılı ya da sözlü bir talimatım olmamıştır. Hakim kararıyla rutin bir asayiş uygulamasıdır. Öğrencilere kesinlikle kaldıkları yerler sorulmamıştır. Son güncel kız ve erkek öğrencilerin bir arada kalmalarıyla ilgili bir konu asla hedeflenmemiştir. Her zaman yapılagelen bir uygulamadır. Dönem dönem yol uygulamaları yapılır, dönem dönem de umuma mahsus yerlerde uygulamalar yapılır. Bu da halkın sükunu için yapılır" şeklinde açıkladı.

Vali'den 2 çarpıcı örnek

Emniyet mensuplarının etkisiz hale getirilmek istendiğini vurgulayan Balkanlıoğlu, "Özellikle güvenlik güçlerimizi görevini yapamaz hale getirmek, pasifize etmek amacını da sezinliyorum. Örneğin trafik görevlileri trafik kontrolü yapsa, bunu şöyle de çarpıtmak mümkün; Acaba toplu taşıma araçlarında kız- erkek öğrenciler yan yana mı gidiyor, polis buna bakıyor. Böyle bile denebilir. Polisler devriye gezse, sokakta gezen ve evli olmayan insanlara acaba ahlak zabıtalığı mı yapıyor diye çarpıtmak mümkün. Böyle diyerek polisi görev yapamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Ben de öğrencilik yaptım. Defalarca gittiğimiz yerlere polisler geldi, 'Arkadaşlar, kimliklerinizi çıkarın' dediler, baktılar. İçimizde kimliksiz, aranan, yasadışı bir olaya karışmış, yakalama kararı olanlar var mı, yok mu bunları araştırıyorlar'' dedi.

Balkanlıoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan kendilerine öğrencilerin yaşadıkları yerlerin araştırılması ile ilgili yazılı ya da sözlü talimat gelmediğini ekledi.