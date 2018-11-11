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Güvenlik güçleri uyuşturucu satıcılarına göz  açtırmıyor

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin uyuşturucu madde satışına yönelik başarılı operasyonlarını aralıksız devam ettirdiğini, zehir satıcılarına yönelik 2018'in 10 aylık döneminde 122 bin 213 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlar da 19 bin 205 kişin

11 Kasım 2018 16:34

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin uyuşturucu madde satışına yönelik başarılı operasyonlarını aralıksız devam ettirdiğini, zehir satıcılarına yönelik 2018\'in 10 aylık döneminde 122 bin 213 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlar da 19 bin 205 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 100 günlük eylem planında da açıklanan, \'ülkemizi ve gençliği tehdit eden uyuşturucuyla ve madde bağımlılığıyla  mücadele\'nin başarıyla sürdürülebilmesi için her türlü önlemleri alıyor. Bakanlık bu kapsamda 31 ilde daha narkotimlerin kuruluşunu tamamladı. Tek tuşla uyuşturucu satıcılarını ihbarda bulunmaya olanak sağlayan  \'Uyuma\' projesini  hayata geçirdi. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da Adana’da katıldığı 81 il, 922 ilçede Uyuşturucu ile Mücadele toplantıları düzenledi.

Bakanlık ayrıca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlara da devam ediyor. Güvenlik güçleri bu yılın 10 ayında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik  122 bin 213 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 172 bin 89 şüpheli gözaltına alınırken,  bunların 19 bin 205\'i tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında operasyon sayısında  yüzde 29\'luk, gözaltı sayında  yüzde  28\'lik,  tutuklu sayında ise yüzde 8.5\'lik bir  artış oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise  94  bin 769 operasyonda 134 bin 360 kişi gözaltına alınmış, bunların 17 bin 687\'i tutuklanmıştı.

228 KİŞİ UYUŞTURUCU NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Uyuşturucuyla mücadele  kapsamında alınan  önlemler,  uyuşturucuya bağlı ölüm sayılarını da azalttı. Bu yılın 9 ayılık döneminde  228 kişi uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak hayatını kaybetti.  Geçen senenin aynı dönemine göre ölüm oranı yüzde 75 azaldı.  

OPERASYONLARDA 71 TON ESRAR  MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan başarılı operasyonlarda; 71 ton  531 kilogram esrar, 14 ton 851 kilogram eroin, 1 ton 134 kilogram kokain, 298 kilogram afyon, 677 kilogram bonzai, 382 kilogram metamfetamin, 7 milyon  ectasy, 16 milyon  captagon,1 milyon 268 bin  351 adet sentetik ecza ve 10 milyon  kök kenevir ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN EROİN MİKTARI YÜZDE 32.5 ARTTI
Güvenlik güçlerinin  başarılı operasyonları  ele geçirilen  madde miktarlarını  da artırdı.  Geçen yıla göre ele geçirilen eroin  yüzde 32.5, kokain yüzde 40, ectasy yüzde 59, sentetik ecza yüzde 132,5 arttı.   Esrar yüzde 52,5, afyon yüzde 6, bonzai yüzde 15,  metamfetamin yüzde 13,5, captogon ise  yüzde 27 azaldı.

SON BİR AYDA  11 TON  ESRAR ELE GEÇİRİLDİ 
Son bir ayda  11 ton 744  kilogram esrar, 1 ton 803 kilogram eroin, 39 kilogram kokain, 85 kilogram afyon, 26 kilogram bonzai, 30 kilogram  metamfetamin,  1 milyon ectasy , 6 milyon 518 bin 691 adet  captagon,  24 bin 778 adet sentetik  ecza ve 16 bin 74 adet kök kenevir geçirildi.

ANKARA,(DHA) 
 

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