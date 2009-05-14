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Yaşam

Güvenlik güçleri dün 73 kaçak yakaladı

14 Mayıs 2009 01:14

Güvenlik güçleri, yurt içinde ve sınırlarda dün gerçekleştirdiği operasyonlarda 73 kaçak ve bu kişilerle bağlantılı 2 Türk vatandaşını yakaladı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan yasa dışı sınır geçişlerine ilişkin duyuruya göre, dün İzmir, Şırnak, Muğla, Hakkari ve Edirne'de 10 Somali, 10 Filistin, 2 Türkmenistan ve 1 İran uyruklu 23 şahıs ve bu kişilerle bağlantılı 2 Türk vatandaşı yakalandı.

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 43 Somali, 4 Filistin ve 2 Eritre uyruklu 49 kişi ile İran'dan Türkiye'ye yasa dışı geçen 1 Türk vatandaşı hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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