Güvenlik güçleri dün 73 kaçak yakaladı

Güvenlik güçleri, yurt içinde ve sınırlarda dün gerçekleştirdiği operasyonlarda 73 kaçak ve bu kişilerle bağlantılı 2 Türk vatandaşını yakaladı.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan yasa dışı sınır geçişlerine ilişkin duyuruya göre, dün İzmir, Şırnak, Muğla, Hakkari ve Edirne'de 10 Somali, 10 Filistin, 2 Türkmenistan ve 1 İran uyruklu 23 şahıs ve bu kişilerle bağlantılı 2 Türk vatandaşı yakalandı.



Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 43 Somali, 4 Filistin ve 2 Eritre uyruklu 49 kişi ile İran'dan Türkiye'ye yasa dışı geçen 1 Türk vatandaşı hakkında da yasal işlem başlatıldı.

