T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güvenlik görevlisini öldüren şüpheli tutuklandı

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, oğlunun önünde çiçek satmasına izin verilmeyen kafe restorana pompalı tüfekle ateş açarak, güvenlik görevlisi 31 yaşındaki Nil Kayar'ı öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan 36 yaşındaki Ramazan Arcanlı tutuklandı

09 Eylül 2017 22:53

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi\'nde, oğlunun önünde çiçek satmasına izin verilmeyen kafe restorana pompalı tüfekle ateş açarak, güvenlik görevlisi 31 yaşındaki Nil Kayar\'ı öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan 36 yaşındaki Ramazan Arcanlı tutuklandı.
Olay, geçen perşembe gecesi, Bostanlı Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi\'ndeki kafe restoran olan işletmenin önünde meydana geldi. Ramazan Arcanlı, oğlunun önünde çiçek satmasına izin verilmediği ve küfür edildiği iddia edilen işletmenin önüne geldi. Arcanlı, otomobilindeki pompalı tüfeğini alıp, işletmeye doğru ateş açtı. Mekanın güvenlik görevlisi Nil Kayar baş ve güğsüne isabet eden saçmalarla öldü. Müşteriler 39 yaşındaki Merter Mısırlı sırtından, 25 yaşındaki Sedat Şentürk de gözünden yaralandı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın ardından kaçan Ramazan Arcanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, park meselesi yüzünden tartıştığı mekan çalışanlarının kendisini tartakladığını ve çiçek satan çocuğuna küfür ettiğini öne sürdüğü öğrenilen Arcanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKarşıyakaNil KayarArcanlıOlayBostanlı Mahallesi Cemal Gürsel CaddesiRamazan ArcanlıoğlununMekanınMüşteriler 39Merter MısırlıSedatHayatiOlayınRamazan ArcanlıpolisEmniyettekiArcanlısevkFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24