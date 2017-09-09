Güvenlik görevlisini öldüren şüpheli tutuklandı

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi\'nde, oğlunun önünde çiçek satmasına izin verilmeyen kafe restorana pompalı tüfekle ateş açarak, güvenlik görevlisi 31 yaşındaki Nil Kayar\'ı öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan 36 yaşındaki Ramazan Arcanlı tutuklandı.

Olay, geçen perşembe gecesi, Bostanlı Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi\'ndeki kafe restoran olan işletmenin önünde meydana geldi. Ramazan Arcanlı, oğlunun önünde çiçek satmasına izin verilmediği ve küfür edildiği iddia edilen işletmenin önüne geldi. Arcanlı, otomobilindeki pompalı tüfeğini alıp, işletmeye doğru ateş açtı. Mekanın güvenlik görevlisi Nil Kayar baş ve güğsüne isabet eden saçmalarla öldü. Müşteriler 39 yaşındaki Merter Mısırlı sırtından, 25 yaşındaki Sedat Şentürk de gözünden yaralandı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Ramazan Arcanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, park meselesi yüzünden tartıştığı mekan çalışanlarının kendisini tartakladığını ve çiçek satan çocuğuna küfür ettiğini öne sürdüğü öğrenilen Arcanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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