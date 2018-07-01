Güvenlik görevlisi, engelli kıza istismardan yargılanıyor

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Balçova ilçesinde, görme ve zihinsel engelli G.Ü.\'ye (26), güvenlik kulübesinde cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan güvenlik görevlisi Özkan Çelik\'in (45) en az 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. İstismarlar zinciri sırasında güvenlik kameralarının yönünü değiştirdiği öne sürülen Çelik, savunmasında, basur olduğu ve fitil kullandığı için kameraların yönünü değiştirdiğini iddia etti.

Balçova\'daki bir sitede oturan, yüzde 63 görme engelli olan ve zihinsel engeli de bulunan G.Ü.\'ye, iddiaya göre 2017 yılının Ekim ayında, sitenin güvenlik görevlisi Özkan Çelik tacizde bulundu. Çelik\'in tacizleri, ilerleyen günlerde istismara dönüştü. G.Ü.\'nün kulübeye girdiğinin görüntülenmesi için her seferinde güvenlik kameralarının yönlerini de değiştirdiği belirtilen Özkan Çelik\'in yaşananları ailesine anlatmaması için de engelli kızı tehdit ettiği ileri sürüldü.

İstismara uğramaya devam eden G.Ü. bir süre yaşadıklarını, bir başka güvenlik görevlisi G.A. ve onun eşine anlattı. G.A. ve eşi de G.Ü.\'yü alarak polise gitti. G.Ü., güvenlik görevlisi Özkan Çelik\'in defalarca cinsel istismarda bulunduğunu ve bunu ailesinin öğrenmemesi için kendisini tehdit ettiğini anlattı. G.Ü.\'nün ifadesinin ardından Özkan Çelik, polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmeyen Çelik, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ÖZKAN VE 3 ŞİRKET ÇALIŞANI HAKKINDA DAVA AÇILDI

Özkan Çelik hakkında \'zincirleme suretle nitelikli cinsel saldırı\' ve \'cinsel amaçlı olarak cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\' suçlarından, Özkan Çelik\'in bağlı olduğu güvenlik şirketi çalışanları A.Y., H.C. ve S.K. hakkında ise G.Ü.\'nün kulübeye giriş ve çıkışında güvenlik kameralarının yönünün değiştirildiğini öğrendikleri halde bunu adli makamlara bildirmedikleri gerekçesiyle \'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, \'suç delillerini gizleme, yok etme, ve değiştirme\' suçlarından dava açıldı.

\'BASURUM VAR, O YÜZDEN KAMERAYI DEĞİŞTİRDİM\'

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına en az 15 yıl hapis cezası istenen tutuklu sanık Özkan Çelik ile 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar A.Y., H.C. ve S.K., mağdur G.Ü., annesi M.Ü., tarafların avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Duruşmada savunmasını yapan ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Özkan Çelik, \"Kedisiyle cinsel bağlantım olmadı. Ben G.Ü.\'yü kızım gibi severim. Zaten benim iki erkek çocuğum var. Basur problemim var. Krem ve fitil kullandığım içi kameraların yönünü değiştiriyordum. Hakkımdaki şikayetten dolayı da istifa ettim\" dedi.

Tutuksuz sanıklar ise olayı öğrenir öğrenmez adli makamlara söylediklerini ve kapatmaya çalışmadıklarını iddia etti.

\'SANIK YALAN SÖYLÜYOR\'

Duruşmaya katılma talebinde bulunan ve şikayetçi olduğunu söyleyen G.Ü.\'nün annesi M.Ü., \"Benim kızım diğer güvenlik görevlilerin de yanına giderdi. Ama Özkan Çelik, beni çağırıyormuş, gitmek istemiyorum\' diyordu. Sebebini sorduğumda söylemiyordu. Benden çekindiği için söylememiş. Çelik, fitil ve krem konusunda yalan söylüyor. Çünkü güvenlik görevlileri için ayrı tuvalet vardı\" dedi.

G.Ü.\'nün rahat ifade verebilmesi için annesi duruşma salonundan çıkartıldı. Bunun ardından yaşadıklarını anlatan G.Ü., sanığın kendisini \"Ailene anlatırsan senin de başın yanar\" diyerek korkuttuğunu ve tehdit ettiğini söyledi. Özkan Çelik\'in, yaptığının ortaya çıkmaması için güvenlik kameralarının yönünü değiştirdiğini de sözlerine ekledi.

\'MAĞDUR AYNI ZAMANDA ZİHİNSEL ENGELLİDİR\'

Duruşmaya katılma talebinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, mağdurun görme engelli olmasının yanında zihinsel engelli de olduğunu belirterek, \"Sanık avukatının, \'mağdurun rızası vardır\' yönünde bir ifadesi oldu. Mağdur görme engelinin yanında zihinsel engellidir. İlkokul çocuğunun zeka seviyesi 90 olması gerekirken, mağdurun zeka seviyesi 70\'tir. Yani mağdur aynı zamanda zihinsel engellidir. Bu raporla da belgelenmiştir\" dedi.

Duruşma savcısı, davaya katılma taleplerinin kabul edilerek, tutuklu sanığın tutukluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Davaya katılma taleplerini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksiklikleri giderilmesi için duruşmayı erteledi.