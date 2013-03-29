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Yaşam

Güvenlik görevlisi bankayı soydu!

Gaziantep'te bir güvenlik görevlisi banka soydu

29 Mart 2013 15:56

Gaziantep’te bir güvenlik görevlisi çalıştığı bankaya ait 7 milyon euroyu alarak kayıplara karıştı. 7 milyon euroyu taşıyan güvenlik görevlisinin ortalama 900 TL maaş aldığı öğrenildi.

Olay, İncilipınar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde ki bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan M.V. ve beraberindeki arkadaşı içinde 7 milyon euro bulunan araçta merkez şubesine geldi. Burada ismi öğrenilemeyen güvenlik grevlisi araçtan inerek bankaya girdi. Bu sırada araçta kalan M.V.’nin para yüklü araçla birlikte bankadan ayrıldığı ileri sürüldü.

Durumun polise bildirilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis bölgedeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.

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