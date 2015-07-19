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Güvenlik görevlisi, akbil basmayan işçilere silah çekti

Taksim Metrosu'nda gerçekleşen olayda, çevredekiler polislere tepki gösterdi

19 Temmuz 2015 00:33

İstanbul'da bulunan Taksim Metrosu'nda çalışan güvenlik görevlileri, akbil basmadan turnikelerden geçen inşaat işçilerine silah çekti. Yaşanan tartışmanın ardından işçiler olay yerinden ayrılırken, çevredeki vatandaşlar görevlilere tepki gösterdi.

Haberler.com'un haberine göre, İstanbul Taksim Metrosu'nda akbil basmadan turnikelerden geçmeye çalışan işçileri, bir güvenlik görevlisi silah çekerek durdurmaya kalktı. 

İstanbul'da çalışan inşaat işçileri, bayramı Taksim'de geçirdikten sonra metro istasyonuna girdi, işçilerden bazıları akbil basmadan geçti. Bunun üzerine güvenlik görevlileri ile işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir güvenlik görevlisi işçilere silah çekti.

Olayların büyümesi üzerine işçiler metroya binmeden olay yerinden ayrılırken, diğer yolcular güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

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