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Spor

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE UNIVERSIADE EĞİTİMİ ERZURUM (A.A)

29 Aralık 2010 15:03

-GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE UNIVERSIADE EĞİTİMİ ERZURUM (A.A) - 29.12.2010 - Erzurum'da, 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan ''Erzurum 2011 Winter Unıversiade''da görev yapacak güvenlik görevlileri, etkili iletişim eğitimi alıyor. Halk Eğitim Merkezi'nde başlayan ve üç gün sürecek olan eğitim programında 698 güvenlik görevlisi, etkili iletişim, davranış biçimleri, özel güvenlik hukuku ve kalabalık yönetimi konularında bilgilendiriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli 2. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Altuntekin, emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Zekeriya Kahraman ile birlikte 6 eğitmen tarafından verilen derslere katılan güvenlik görevlileri, eğitim programı sonunda sertifika alacaklar. Güvenlik şirketi yetkilisi Nejdet Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezi Ankara'da bulunan şirketlerinde çalışan güvenlik görevlilerinin, 1 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında turnuvaların düzenleneceği 11 tesiste görev alacağını söyledi. Üstlendikleri görevin bilincinde olduklarını da anımsatan Duran, ''Erzurum'da dünya çapında bir organizasyon yapılacak. Tesis, sporcu ve vatandaşlarımızın güvenliğini eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz. Güvenlik görevlilerimiz, özel güvenlik konusunda her türlü eğitim ve operasyon ile ilgili önlemler hakkında bilgilendirildiler'' diye konuştu.

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