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Politika

'Güvenlik Bakanlığı kurulmasına yönelik çalışma yok'

İçişleri Bakanı Efkan Ala, yasa dışı dinlemelerle ilgili 155 polisin meslekten ihraç edildiğini söyledi

18 Kasım 2014 01:18

İçişleri Bakanı Efkan Ala, bugün medyada yer alan ve başına Hakan Fidan'ın getirileceğine yönelik iddiaların doğruyu yansıtmadığını ifade etti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, yeni kurulacağı iddia edilen Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın başına MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın getirileceğinin söylendiğini iddia etti.

Bu iddia üzerine İçişleri Bakanı Efkan Ala, Güvenlik Bakanlığı kurulmasına yönelik bir çalışmanın bulunmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, yasa dışı dinlemelerle ilgili bin 181 memura disiplin cezası verildiğini, 155 kişinin meslekten ihraç edildiğini de sözlerine ekledi.

 

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